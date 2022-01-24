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Субсидия на еду: что не так с идеей продуктовых талонов, и в чем ее истинные преимущества

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 13:07
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Разбираем плюсы и минусы возможной реализации продуктовых талонов
Талоны, возможно, будут использовать на социально значимые продукты
Талоны, возможно, будут использовать на социально значимые продукты / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Беспрецедентный рост цен на энергоносители, как следствие этого — на продукты, побуждают власти размышлять о внедрении продуктовых талонов, которые будут выдавать социально незащищенным слоям населения.

"Сегодня" собрал мнения экспертов и разобрался, в чем плюсы и минусы вышеупомянутой инициативы.

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Внедрение идеи, по словам правительства, несколько стабилизирует ситуацию в стране. Ведь нынешний рост цен – не предел. Пока (на период карантина) повышение стоимости продуктов сдерживает государственное регулирование цен на десяток позиций. Фиксированная стоимость у молока, хлеба, круп и растительного масла, в общем, у социально значимых продуктов.

Преимущества системы

В идеале преимущества системы состоят в постоянном поиске путей (со стороны власти) для решения проблем, связанных с нестабильной ситуацией в стране. Да, цены растут, и по большому счету, на все. Основной причиной, которую называют в Офисе президента, является повышение стоимости энергоносителей и сырья и в свою очередь цен продукты.

Поэтому социально незащищенные слои населения получат эту минимальную защиту со стороны властей, что уже повышает доверие к ней, а также в каком-то плане материальное положение украинцев.

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Вспомним, как генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков в Facebook спрогнозировал возможное исчезновение на определенный период времени с полок магазинов социально значимых продуктов, поскольку максимальная торговая надбавка на их розничные цены в размере 10% не покрывает расходы операторов рынка логистику, сезонное списание и другие операционные услуги.

В свою очередь власти убеждены, что продуктовые талоны будут стимулировать внутренний рынок и будут способствовать улучшению ситуации у производителей внутри страны.

Такое же мнение выразила экономический эксперт Татьяна Острикова в комментариях под вышеупомянутым постом. Она отметила, что грамотное внедрение программы карт на продукты в Украине будет иметь более положительное влияние на производителей, чем фиксированная стоимость цен на социальные продукты. В качестве примера она привела систему в США и предложила, как лучше воплотить это на практике, чтобы от этого выиграли все.

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"Существуют разные способы обеспечить малоимущих граждан необходимыми продуктами. Среди них — опыт США — выплаты сум на спец платежные карты, которыми можна рассчитаться в сертифицированных магазинах и ярмарках. Среди них компенсация (частичная) производителям продуктов стоимости энергоресурсов, чтобы сдержать рост цен. Налоги отменить на операции по продаже таких продуктов в конце концов...", — написала она.

При таких условиях введение талонов на продукты можно считать положительной инициативой для обеих сторон: как для украинцев, входящих в социально незащищенную группу населения, так и для производителей товаров, а в свою очередь — торговых сетей.

Заметим также, что внедрение талонов планируется не подобно системе Советского Союза, необходимость которой была вызвана дефицитом продуктов питания, а по примеру "food stamps" США, что также можно считать положительным моментом инициативы. Ведь подобная система существует на практике, и благодаря этому мы способны оценить все ее нюансы.

Недостатки системы

Среди недостатков системы можно выделить и так всем известное: если реализацию программы запустят именно через "Дію", то у многих людей, относящихся к социально незащищенным слоям населения (для кого и планируют внедрить талоны), не будет возможности полноценно пользоваться привилегией. Почему так случится?

Большое количество из этой группы украинцев не имеют смартфонов или не знают даже, как пользоваться приложением, кому-то неизвестно даже о его существовании. Речь идет о нехватке денег на покупку продуктов, не говоря уже о смартфонах.

Еще одним камнем преткновения может стать дороговизна программы. Многие эксперты уже высказались по этому поводу. К примеру, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что многим украинцам такие карты помогли бы, однако он сомневается, что у государства будет достаточно денег на финансирование "продуктовых карт", ведь в стране дефицит бюджета.

По его словам, нужно как минимум выделить 50 млрд грн на продукты, и это при дефиците бюджета в 188 млрд. грн.

По нашим несложными подсчетами, государству на это нужно 16,7 млрд. грн. Однако эта цифра слишком занижена, поскольку мы считали один талон на одно домохозяйство. А согласно количеству продуктов, которые в него входят, и количеству людей в одном домохозяйстве, такую сумму следует увеличивать в несколько раз.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал OBOZREVATEL о еще одной возможной проблеме: кому давать подобные талоны.

Он заявляет, что домохозяйства, получавшие субсидии (а их 20 тысяч) показывали нулевые доходы и вместе с тем покупали автомобили и квартиры.

"40% экономики находится в тени. Как можно определить, кому нужна помощь реально? Кроме того, кто будет этим заниматься, кто будет выдавать эти талоны? Здесь очень много вопросов, и я не представляю, как можно что-нибудь подобное ввести у нас", – говорит Рева.

В общем, конечный вид, функционал и т.п. продуктовых талонов еще неизвестен. Инициатива Кабмина находится только на общественном обсуждении.

Продукты, подорожавшие больше всего в 2021 году

По сравнению с 2020 годом продукты дорожали очень быстро: на 10,8% за 2021 против 2,7% за 2020 год. Для сравнения: 2020 года были практически стабильными цены на большинство ежедневных продуктов: хлеб, яйца, мясо, масло, молочку.

Цены на три вида продуктов заметно оторвались от средних значений. Это сахар (+61,5%) за год, в деньгах подорожание около 10 грн/кг, подсолнечное масло (+57,7%), в деньгах – почти 20 грн/л, и куриные яйца (47%), или свыше 10 грн за десяток. Кстати, в 2020 году цены на эти три продукта тоже были в топе: по сахару рост на 48%, по маслу – на 22%, по яйцам – на 30%.

Для справки: в январе 2020 года сахар стоил 14 грн/кг, масло – 34 грн/л, яйца – 21 грн/десяток.

Почти в 1,5 раза больше средней инфляции подорожали за 2021 год хлеб и хлебопродукты. Не вызывает особых нареканий только повышение стоимости алкоголя и табака 9,8%.

Подобные инициативы карточек на продукты действуют в США, Бельгии, Франции и других странах мира. Каждая имеет свои особенности и область применения.

Ранее мы также писали, что с полок АТБ и некоторых других торговых сетей могут исчезнуть социальные продукты. В их список входят: хлеб, сахар, гречка, яйца, масло и т.д.

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