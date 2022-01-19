Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Хлеб и сахар исчезнут с полок АТБ? Руководство супермаркета назвало возможные причины

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 09:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Речь идет в целом о так называемых социальных продуктах.
Торговую сеть не устраивает введенное урегулирование цен
Торговую сеть не устраивает введенное урегулирование цен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С полок АТБ и других торговых сетей могут исчезнуть социальные продукты. В их перечень входят: хлеб, сахар, гречка, яйца, масло и т. д.

Об этом сообщил Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ, в Facebook.

Реклама

Он прокомментировал действия Кабмина по государственному регулированию цен и отметил, что установление максимальной 10% торговой надбавки на розничные цены основных продуктов питания украинцев (на период действия карантина) заставит торговые сети принять такое решение.

Марков считает, что правительство назначило процент наценки наугад и не посоветовалось предварительно с представителями торговых сетей. А эта наценка в свою очередь не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги.

"А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования" , – сказал Марков.

Реклама

Он также высказал предположение, что это выглядит как инструмента лоббирования. Ведь подобная инициатива никак не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями.

Чем обусловлен рост цен?

По мнению Бориса Маркова, рост цен на социально значимые продукты питания обусловлен ростом отпускных цен со стороны производителей. Они вынуждены повышать цены, потому что основная причина, формирующая себестоимость продукции, — цены на энергоносители (газ).

Реклама

Многие производители также утверждают, что вышеупомянутое постановление не является эффективным, потому что базовых проблем не решает: затрат на энергоресурсы, сырье и т. д.

Что делать дальше?

Гендиректор корпорации АТБ убежден, что следует разрабатывать и внедрять механизмы стабилизации ценообразования с четким пониманием причин их роста для конечного потребителя.

"Включать в широкую дискуссию всех участников рынка и все заинтересованные стороны. Использовать успешные практики европейского и мирового ритейла. Иначе, будет как в известном выражении: "Хотелось как лучше, а получилось как всегда!" — написал Борис Марков.

Талоны на продукты

В Офисе президента предлагают ввести специальные талоны на продукты. Кому их выдадут, власти четкого ответа еще не дали, поэтому этот вопрос следует рассматривать сквозь призму подобных инициатив, например жилищно-коммунальную субсидию, которую в 2021 году назначили более 2,5 млн домохозяйствам (из 14,8 млн домохозяйств всего).

Власти Украины планируют выдавать талоны на социальные продукты. Что это означает понятие, мы можем узнать из законопроекта от 29.11.2021 № 6374 "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" о возобновлении государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость".

В нем указано, какие продукты отнесены к социально значимым:

  • гречка;
  • сахар;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия;
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5%;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • батон из пшеничной муки;
  • яйца куриные;
  • мясо птицы;
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное 75,3%;
  • масло подсолнечное.

Раньше мы подсчитывали, сколько будет примерно стоить талон на продукты, а также рассказывали, на чем наживаются супермаркеты, и что составляет 70% их выручки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Доллар пошел на взлет: к чему теперь готовиться украинцам Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Стаж не поможет? Какие пенсии ждут украинцев с маленькой зарплатой София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Хлеб и сахар исчезнут с полок АТБ? Руководство супермаркета назвало возможные причины Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.41

Российский рубль (₽)

0.3716

Евро (€)

32.34

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,46
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,19
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять