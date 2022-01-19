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Новое для Украины — старое для мира: как талоны на продукты прижились за границей

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 января, 16:55
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Талоны на еду, хоть и имеют вид советского пережитка, уже долгое время используют высокоразвитые страны
Продуктовые карточки уже давно прижились в разных странах мира
Продуктовые карточки уже давно прижились в разных странах мира / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В современных капиталистических странах продуктовые карты являются своеобразной помощью незащищенным слоям населения, то есть формой льготной поддержки.

"Сегодня" расскажет вам, как подобная инициатива, продвигаемая в Офисе президента, работает за границей, и вместе с вами вспомним, как "продуктовые чеки" уже внедрялись на территории Украины.

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По словам советника президента Украины Олега Устенко, талоны на еду помогут поддержать самые уязвимые слои населения, а будет работать эта система подобно программе "єПідтримка". Однако окончательного варианта, какой именно формы примут эти талоны, еще нет: это могут быть как дополнительные выплаты для компенсации роста цен, так и введение food stamps в системе "Дія".

Привет из прошлого

Талонная система времен СССР была несколько другой, чем в сегодня хотят внедрить в Украине. Карточки на продукты тогда были в форме "приглашений", вызвано это тогдашним дефицитом продуктов. В середине 1980-х годов их ввели на сливочное масло, сахар, моющие средства и т. д.

В конце 1980 года, когда инфляция привела к товарному голоду, были введены карты на мясные продукты, сахар, крупы, масло и прочее, впоследствии и на непродовольственные товары и больший спектр других продуктов.

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Суть талонной системы заключалась в том, что кроме денег, вы должны были педоставить и карточку, что якобы подтверждает право на покупку тех или иных продуктов.

Опыт США

Ежегодно на подобную программу США тратит 80 млрд. грн. Система SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), по данным из Википедии, постоянной стала с 1964 года. Суть ее состоит в том, что людям с низкой прибылью выдают талоны, эквивалентные деньгам. По ним можно купить продукцию у местных фермеров.

На электронную карту участникам программы ежемесячно начисляют определенную сумму денег, использовать которые на алкоголь, сигареты или товары для дома нельзя, обналичивать или тратить в ресторанах быстрого питания запрежено.

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В месяц в среднем по талонам можно приобрести продуктов примерно на 188 долларов на одного человека.

Опыт Франции

Работодатели во Франции раздают своим работникам социальные карты, которые те могут потратить на обед в столовой или другом заведении общепита.

Отоварить такой талон можно практически где угодно. При этом работодатель освобождается от выплаты социального налога на дотации на питание, а уволившиеся средства может использовать по своему усмотрению.

Опыт Бельгии

В Бельгии пошли другим путем: ввели эковаучеры, призванные мотивировать людей приобрести тот или иной вид товара. Выдают их тоже работодатели своим работникам, на что последний может купить энергосберегающие лампочки, оборудование для экономии потребления воды, проездные билеты на общественный транспорт, бумагу из вторичного сырья и прочее.

Можно сказать, что все с пометкой "эко" и то, что касается сохранения окружающей среды.

Как будет работать в Украине

В Украине эту систему хотят внедрить в виде льгот для населения.

Как видим, продукты питания дорожают с каждым днем. На это влияет немало факторов, в том числе стоимость газа, электроэнергии, дороговизна сырья и т. д. Производители пытаются компенсировать эти расходы, увеличивая цены на продукты питания. Соответственно, некоторые слои населения не в состоянии удовлетворить свои потребности.

В отличие от Бельгии, введшей талоны на экотовары, Украина хочет применить их на социально значимые продукты, которые пользуются наибольшим спросом населения и являются первой необходимостью:

  • гречка;
  • сахар;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия;
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5%;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • батон из пшеничной муки;
  • яйца куриные;
  • мясо птицы;
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное 75,3%;
  • масло подсолнечное.

Некоторые продукты могут исчезнуть с полок АТБ

С полок АТБ и других торговых сетей могут исчезнуть социальные продукты. В их перечень входят: хлеб, сахар, гречка, яйца, масло и т. д. Об этом сообщил Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ, в Facebook.

Он прокомментировал действия Кабмина по государственному регулированию цен и отметил, что установление максимальной 10% торговой надбавки на розничные цены основных продуктов питания украинцев (на период действия карантина) заставит торговые сети принять такое решение.

Марков считает, что правительство назначило процент наценки наугад и не посоветовалось предварительно с представителями торговых сетей. А эта наценка в свою очередь не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги.

"А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования" , – сказал Марков.

Он также высказал предположение, что это выглядит как инструмента лоббирования. Ведь подобная инициатива никак не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями.

За 2021 год содержимое кошелька каждого украинца обесценилось на 10%. Именно настолько, по подсчетам Госслужбы статистики, выросли за год цены на все продукты, товары и услуги. Экономисты называют эти данные заниженными, особенно что касается подорожания продуктов.

Раньше мы писали, как предприниматели нагло обманывают покупателей? не давая им возможности рассчитаться банковской картой.

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