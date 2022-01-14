"Золотые" яйца: рейтинг самых подорожавших в 2021 году продуктов, товаров и услуг

Эксперты "Сегодня" назвали продукты, цены на которые взлетят уже на днях

/ Фото: Сегодня

За 2021 год содержимое кошелька каждого украинца обесценилось на 10%. Именно настолько, по подсчетам Госслужбы статистики, выросли за год цены на все продукты, товары и услуги. Экономисты называют эти данные заниженными, особенно, что касается подорожания продуктов.

"Сегодня" составили рейтинг самых подорожавших за минувший год продуктов, товаров и услуг, сравнили официальные данные с экспертными оценками и узнали, что и насколько может подорожать в наступившем 2022 году.

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Что изменилось за год

По сравнению с 2020 годом, инфляция ускорилась почти в четыре раза: было 2,7%, стало 10% (год к году в целом, а не декабрь к декабрю). Продукты также дорожали быстрее: на 10,8% за 2021 год против 2,7% за 2020 год.

Для сравнения: в 2020 году были практически стабильными цены на большинство ежедневных продуктов: хлеб, яйца, мясо, подсолнечное масло, молочку. Еще в 2020 году дешевели энергоносители: природный газ – на 18,8%, топливо – на 16%. В 2021 году стабильность и удешевление сменились стремительным ростом цен на десятки процентов за год.

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Продуктовая корзинка

Как видно из инфографики, цены на три вида продуктов заметно оторвались от средних значений. Это сахар (+61,5%) за год, в деньгах подорожание около 10 грн/кг, подсолнечное масло (+57,7%), в деньгах – почти 20 грн/л и куриные яйца (47%) или более 10 грн за десяток. Кстати, в 2020 году цены на эти три продукта тоже были в топе: по сахару рост на 48%, по маслу – на 22%, по яйцам – на 30%.

Справочно: в январе 2020 года сахар стоил 14 грн/кг, "олия" – 34 грн/л, яйца – 21 грн/десяток.

/ Фото: Сегодня

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Почти в 1,5 раза больше средней инфляции подорожали за 2021 год хлеб и хлебопродукты. Не вызывает особых нареканий лишь повышение стоимости алкоголя и табака на 9,8%. Оно произошло за счет планового увеличения акцизов, то есть любители "вредных привычек" пополнили госбюджет, а не карманы владельцев ликероводочных заводов и табачных компаний.

Снижение цен оказалось небольшим. Подешевели за год только овощи (на 3,9%) и фрукты (на 2,1%). Но учитывая сезонный характер цен на эту продукцию, говорить о каких-то тенденциях не приходится, ведь многое в их стоимости зависит от погоды и величины урожая.

Товары и услуги

В рейтинге товаров и услуг тоже можно выделить три ярких лидера. Это природный газ, подорожавший за год почти на 66%, нефтепродукты – на 24,2% и комуслуги – на 23,2%. Если оценить в деньгах, то, например, бензин А-95 стоил в январе 2021 года 24 грн/л, сейчас 30,6 грн/л.

/ Фото: Сегодня

Второй год продолжают падать цены на одежду и обувь: в 2021 году – на 4,5%, в 2020 году – на 4,6%. То есть, одеться-обуться, вроде бы, становится с каждым годом дешевле. Но, по словам экспертов, речь идет о прошлогодних коллекциях и ширпотребе, модные и брендовые вещи, наоборот, подорожали. Почти на 3% подешевели предметы обихода и бытовая техника, которые за 2020 год подорожали на 0,5%.

То есть, в целом цены в годовом измерении снизились мало на что: в основном это или сезонные товары (фрукты-овощи) или то, что покупается далеко не каждый день.

Альтернативная инфляция: цены выросли больше

Наши эксперты – это член Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко – утверждают: официальная инфляция занижена, так как для ее обсчета мониторятся, в том числе, цены на продукты и товары, которые украинцы покупают далеко не каждый день.

По оценке Охрименко, продовольственная инфляция в Украине составила за 2021 год около 14%. Расчеты роста цен на другие виды товаров и услуг, прежде всего на топливо, коммуналку, цены на проезд эксперт считает корректными.

Олег Пендзин назвал еще более высокие цифры продовольственной инфляции – 19%.

Эксперт разъяснил, почему статистические расчеты не всегда совпадают с реалиями жизни.

"Госстатистики ежемесячно обсчитывает стоимость 335 позиций товаров и услуг, из них продукты составляют 135 позиций, остальное – промтовары и услуги: коммунальные, проезд, ремонт, страхование и так далее, вплоть до ритуальных услуг, говорит Олег Пендзин. – Статистика выводит интегральный показатель инфляции, но так как одни товары и услуги по разным причинам дорожают больше, другие меньше, что-то дешевеет, например, летом это фрукты и овощи, поэтому средний рост цен за весь год выходит незначительный. Отдельно рассчитывается продовольственная инфляция, но и здесь есть вопросы. Например, хлеб. По данным статистики, за год хлебопродукты подорожали на 14,3%. По альтернативным расчетам ЭДК (мы отслеживаем 21 позицию продуктов питания), только хлеб массовых сортов подорожал на 22% за год, выпечка – значительно больше. Вопрос: что подорожало меньше, чем на 22%? Ответ простой: в хлебобулочные изделия включен… рис, цены на который за год повысились всего на 1,5%. А также пельмени, вареники, крупы и так далее, которые тоже подорожали ненамного".

Эксперт привел примеры и по другим группам товаров. Мясо, по статистике, подорожало на 9%. Но более половины потребляемого украинцами мяса – это курятина. Курятина подорожала на 30%, говядина на 18%, свинина на 7%. С учетом доли курятины в "мясной корзине", трудно понять цифру 9%. Овощи якобы подешевели. Но по борщнабору имеем рост вполовину, не подорожал только картофель.

Зарплаты и пенсии

Для корректности расчетов стоит сравнить не только как выросли средние цены в 2021 году по сравнению с 2020-м, но и как выросли средние зарплаты и пенсии. По данным Госстатистики, средняя зарплата за январь-декабрь 2020 года составила 11591 грн (+10,4%) за год, за январь-ноябрь (последние данные) 2021 года – 13705 грн (+20,7%, вдвое выше инфляции).

Вот только, по Госстату, среднюю зарплату в Украине получают всего 3,6% работников, минимальную и ниже (6500 грн , а в течение 11 месяцев 2021 года минималка была 6000 грн, на руки 4830 грн) – 33,4% работников, ниже средней, но выше минимальной – 31,7% работников.

Еще хуже ситуация с пенсионерами. По данным Пенсфонда, средняя пенсия в Украине сейчас – 3980 грн, оценочно, ее получают около 10% пенсионеров. А два украинских пенсионера из трех (более 7 млн чел.) имеют пенсию от минимальной (1934 грн) до ниже средней. Напомним, в марте 2021 года пенсии проиндексировали на 11%, чуть выше официальной годовой инфляции.

То есть два украинца из трех имеют невысокие заработки или пенсии. Поэтому высокое среднестатистическое повышение их доходов в процентах (если оно вообще было у многих работающих), совсем не перекрывает в деньгах среднее повышение цен за год, прежде всего на продукты ежедневного спроса.

Прогнозы: придется затянуть пояса

Эксперты говорят, что в 2022 году следует ожидать инфляцию не меньше, чем в 2021 году (10%), хотя в госбюджете заложено 7%. Прежде всего, будет дорожать еда. Причин этому несколько.

"Мировая инфляция в 2021 году была вдвое выше обычной: в Европе это не 1-2%, за год, а 2-4%. В Украине промышленная инфляция превысила за год 60%, прежде всего из-за повышения цен на энергоносители почти втрое. Поэтому продолжится перенос проминфляции (роста затрат) на потребительскую", – анализирует Александр Охрименко.

Олег Пендзин говорит, что главный рост цен будет за счет продуктов питания. Одна причина – пандемия, вторая – ухудшение погодных условий, влияющее на урожайность. Заметнее всего продолжат дорожать яйца, которые и так уже "золотые" – более 4 грн за штуку, отметил эксперт. Цена может подскочить до 5 грн за одно яйцо.

Но причины подорожания объективны: это рост цен на зерно и газ, который используется на птицефермах для обогрева, плюс сезонность, зимой куры несутся хуже. Вырастет стоимость мяса, продолжится сезонное повышение цен на овощи и фрукты.

Власти Украины также советуют согражданам затянуть пояса в наступившем году.

"Украинцам необходимо готовиться к росту цен на продукты на 10−20%. Причина кроется в высоких инфляционных рисках на мировых рынках, – говорит советник президента Украины Олег Устенко. – Инфляция носит не монетарный, а товарный характер, поэтому Нацбанку будет крайне сложно влиять на нее".

Чтобы смягчить ценовой удар, правительство готовит введение бесплатных "продовольственных талонов" для людей с низкими доходами. Такие талоны будут действовать не на все продукты, а только на социально значимые.

Условия выдачи продталонов пока неизвестны, сроки тоже. Но эксперты полагают, что в первую очередь их дадут тем, кто получает субсидии на комуслуги или имеет уровень доходов не выше минимального.