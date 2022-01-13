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Продуктовая субсидия: во сколько Украине обойдутся талоны на еду

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 16:03
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Несложные подсчеты позволили понять, сколько государство потратит на финансирование программы
Эксперты сомневаются, что государство сможет профинансировать эту программу
Эксперты сомневаются, что государство сможет профинансировать эту программу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Талоны в Украине планируют выдавать на так называемые социальные продукты. В их перечень входят харчи, считающиеся социально значимыми.

"Сегодня" подсчитал, сколько стоит корзина с продуктами, которые впоследствии можно будет приобрести за талоны.

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Что, собственно, означают эти социальные продукты, мы можем узнать из законопроекта от 29.11.2021 № 6374 "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" о возобновлении государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость".

Ссылаясь на средние цены одной из популярных сетей супермаркетов в Украине, мы подсчитали общую стоимость продуктового талона.

Поэтому социально значимые продукты стоят, и в их перечень входят:

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  • крупа гречневая ( стоимость одного килограмма крупы со средней ценовой политикой 53,99 грн );
  • сахар ( за один кг — 25,39 грн );
  • мука пшеничная высшего сорта ( за один кг — 19,39 грн );
  • макаронные изделия ( за 1 кг — 66,99 грн );
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% ( 29,49 грн за 950 гр );
  • хлеб ржано-пшеничный ( Бородинский 500 гр — 28,25 грн );
  • батон из пшеничной муки ( 15,49 грн за 500 гр );
  • яйца куриные ( 45,99 грн за 10 шт );
  • мясо птицы (куриное филе, например, 139 грн за килограмм );
  • вода минеральная негазированная ( 14,59 грн за 1 л );
  • масло сливочное 73% (за 200 гр — 61,80 грн );
  • масло подсолнечное ( 58,99 грн за литр).

Согласно вышеперечисленному можем заключить, что за корзину с социально значимыми продуктами украинцу приходится отдавать примерно 559,36 грн. Мы можем предположить, что и талоны на продукты для одного украинца будут на эту же сумму. Неизвестно только, сколько таких талонов нужно в месяц.

Сколько это обойдется государству

Чтобы подсчитать, сколько государство примерно потратило бы в 2021 году на эту программу (если бы талоны существовали на практике), за ориентир можем взять жилищно-коммунальную субсидию, выделяемую малообеспеченным слоям населения, прошедшим государственную верификацию.

Напомним, по словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, в 2021 году ее назначили более 2,5 млн домохозяйствам (из 14,8 млн существующих домохозяйств). Два миллиона получили ее автоматически.

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Поэтому по несложным подсчетам можно определить, что в 2021 году государство бы потратило 16,7 млрд грн ((2,5 млн домохозяйств * 559,36 грн) * 12 месяцев) продуктовых субсидий на некоторых украинцев. Это в случае, если бы выдавали, например, один талон в месяц одному домохозяйству. Но, как вы понимаете, вышеперечисленных продуктов с таким количеством в месяц целой семье точно не хватит. Сумму нужно увеличивать в пару раз.

Хватит ли государству средств

Эксперты сомневаются, что у государства будет достаточно денег для финансирования "продуктовых карт".

Как рассказал "Обозревателю" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, многим украинцам такие карточки помогли бы, однако он сомневается, что у государства достаточно средств на финансирование "продуктовых карт", ведь в стране дефицит бюджета.

"Если мы вводим своеобразную "продуктовую субсидию", она должна иметь бюджет. Откуда вы при дефиците бюджета 188 млрд грн собираетесь выделить как минимум 50 млрд на продукты?" – интересуется эксперт.

А бывший первый замминистра экономики Павел Кухта заявил, что даже при таком подходе "продуктовые карты" получат не все. Таким образом, "продуктовые карты" могут остаться только на бумаге. Возможно, денег хватит только на символические выплаты малоимущим.

Раньше мы рассказывали, какие продукты составляют 70% от выручки в супермаркетах, и на чем действительно наживаются сети.

Также мы писали, что промышленная инфляция достигла рекорда, и разбирались, что теперь будет с ценами для украинцев.

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