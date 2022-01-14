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Придется затянуть пояса: какие продукты сильнее всего подорожают в 2022 году

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 января, 15:36
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Эксперты "Сегодня" рассказали, чего ожидать от инфляции и как она повлияет на цену украинских продуктов
Какой будет инфляция в 2022 году
Какой будет инфляция в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году следует ожидать инфляцию не менее чем в 2021 году (10%), несмотря на заложенные в бюджете 7%. В первую очередь это отразится на цене продуктов.

Об этом рассказали эксперты "Сегодня" в эксклюзивных комментариях.

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По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, у роста цен на продукты питания несколько причин, среди них пандемия и ухудшение погодных условий.

Эксперт считает, что сильнее всего будут дорожать яйца, которые итак значительно прибавили в цене за последнее время. В 2022 цена может подскочить до 5 грн за одну штуку.

Также стоит ждать подорожания мяса и сезонного повышения цен на овощи и фрукты.

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"Украинцам необходимо готовиться к росту цен на продукты на 10−20%. Причина кроется в высоких инфляционных рисках на мировых рынках. Инфляция носит не монетарный, а товарный характер, поэтому Нацбанку будет крайне сложно влиять на нее", – сказал советник президента Украины Олег Устенко.

Промышленная инфляция достигла пика

В течении 2021 года промышленная инфляция в Украине ускорилась более чем в 4 раза и составляет 62,2%.

Этот показатель стал рекордом за всю историю существования гривни, сообщает Госстат.

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Промышленная инфляция влияет на цены у производителей, что в свою очередь тянет за собой потребительские цены.

Наибольшее подорожание ресурсов произошло в энергосекторе, индекс цен производителей на производство и поставку газа, электроэнергии составляет 185,4%.

"Сегодня" также писали, могут ли в Украине ввести талоны на еду и рассказывали, на каких продуктах супермаркеты делают 70% своей выручки.

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