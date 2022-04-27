Битва за восстановление Украины: кто будет строить и как не дать разворовать миллиарды долларов

Потребность в восстановлении инфраструктуры Украины оценивается в сумму от 60 до 600 млрд долларов

Рассказываем, как будут строить жилье украинцам / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины нанесла огромные разрушения на территории нашей страны, а также ударила по карману каждого из нас. На восстановление домов, школ, больниц, театров, дорог, мостов и прочей инфраструктуры придется потратить сотни миллиардов долларов. Запад обещает помочь Украине с восстановлением, но большую часть средств должна будет выплатить Россия в качестве репараций.

"Сегодня" с экспертами разбирались, как сделать так, чтобы чиновники не разворовали эти миллиарды и вместо быстрого восстановления мы не получили долгострои наподобие киевского Подольско-Воскресенского моста. Его, как известно, строят уже два десятка лет, и за это время он превратился в памятник коррупции и медлительности отечественного строительства.

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Аппетит приходит во время еды

Власть с каждым днем просит у Запада все больше экономической помощи. Если на прошлой неделе речь шла о дефиците бюджета на уровне 5 млрд долларов в месяц, то уже на этой неделе сначала советник президента Олег Устенко, а потом и сам глава государства озвучил увеличившиеся пожелания.

В настоящее время нам нужно до 7 млрд долларов США ежемесячно, чтобы компенсировать экономические потери. И потребуются еще сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить, заявил Владимир Зеленский на заседании круглого стола с представителями Всемирного банка и МВФ.

Общие потери экономики Украины Зеленский озвучил на уровне 550 млрд долларов, при этом Всемирный банк оценил потери нашей страны пока на уровне 60 млрд долларов.

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Также на этой неделе президент издал указ о создании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны. И в последнее время, почувствовав запах больших денег, активизировались многие экономисты, в разное время уже управлявшие финансами страны, – от Тимофея Милованова до Натальи Яресько, которые выразили желание поучаствовать в освоении средств.

Хотя эксперты считают, что до окончания войны Украина не получит крупной финансовой поддержки на восстановление инфраструктуры.

"На текущий момент война не завершена. Любые ориентиры и прогнозы о восстановлении страны или публикуемые суммы денег, которые понадобятся после войны, – это моральная поддержка населения Украины, а не фактический план действий, – считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, моральная поддержка состоит в том, что правительство не отчаивается и готовится действовать после войны.

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"Фактическая картина такова, что часть территорий находится под гнетом захватчика, часть инфраструктуры разрушена, а бизнес-климат, который мог бы поддерживать приток денежных средств в казну, испорчен и не подлежит восстановлению в ближайшие 10-15 лет. Причина в том, что население Украины, кто пережил войну, будет находиться в состоянии аффекта и моральных травм. Это может увеличить уровень преступности, а значит, отдалит момент притока инвестиций в Украину", – говорит Орыщак.

Как не допустить разворовывание помощи

Эксперты говорят, что восстановление Украины после войны будут состоять из двух составляющих – помощи на восстановление и инвестиций в экономику.

"Любые инвестиции нужно планировать с точки зрения их окупаемости. Если сейчас США сформировали лендлиз и четко понимают, что у них работает экономика в момент войны, а после войны Украина будет возвращать деньги за уцелевшую технику, это понятная бизнес-модель. А если мы говорим об инвестициях в восстановление Украины, то нужно дать ответ на вопросы: когда инвесторам окупятся такие инвестиции? Как Украина планирует возвращать одалживаемые деньги?" – говорит Максим Орыщак.

С другой стороны, полученную от стран-доноров помощь нужно будет еще эффективно использовать.

"Если мы говорим о том, что весь мир будет отдавать свои деньги как благотворительность, то актуальным становится вопрос профессионализма планирования восстановительных работ. И лучше нам получить поддержку Англии, например, кто мог бы выделить специалистов. Пример Англии актуален, так как Дубай, несмотря на то что это проект США, проектировали именно англичане. Если же Украина будет "отстраивать страну своими силами", то это выглядит как очередной проект по освоению бюджета элитами", – говорит Максим Орыщак.

Свои или иностранцы

Эксперты обращают внимание на то, что для быстрого восстановления у нашей страны нет достаточного количество техники и стройматериалов.

"Придет время, когда вся Украина приступит к большому восстановлению. Многие иностранные компании изъявят желание приобщиться к восстановлению. Кто-то ради своего имиджа, кто-то ради прибыли, кто-то на принципах протянутой руки помощи друга", – говорит генеральный директор девелоперской компании GREENOL Олег Приходько.

К примеру, Германия и Дортмундский футбольный клуб уже вышли с инициативой помочь восстановить разрушенный стадион им. Гагарина в Чернигове.

"С другой стороны, мы помним, что к Евро-2012 реконструкцией НСК "Олимпийский" в Киеве занималась отечественная строительная компания, у которой в портфолио было ноль опыта работ по строительству спортивных сооружений. А вот "Арену Львов" и "Донбасс Арену" проектировали и строили иностранные специалисты с соответствующим опытом. Эффективность строительства существенно отличалась", – говорит Олег Приходько.

По его словам, было бы хорошо уже сегодня смотреть в завтрашний день и начинать понимать методы и механизмы привлечения к проектированию и восстановлению конкретных объектов иностранных узкопрофильных или специализированных компаний, обладающих соответствующим опытом и специалистами.

Также Украине придется закупать стройматериалы за рубежом. Свои производства с такими объемами попросту не справятся. Да и заменять поставки из России и Беларуси тоже придется. Ведь для "Большого строительства" мы закупали битум именно в Беларуси.

"Отдельного внимания заслуживает ситуация со стройматериалами, но это не критичный вопрос. Материалы всегда найдутся у союзников – стран ЕС. Не все страны строили дороги за счет белорусского битума. Поэтому и кирпич, и битум, и цемент – все материалы можно будет получить по морю от той же Турции, например", – резюмирует Максим Орыщак.

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