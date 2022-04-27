Битва за відновлення України: хто будуватиме і як не дати розікрасти мільярди доларів

Потреба у відновленні інфраструктури України оцінюється в суму від 60 до 600 млрд доларів

Розповідаємо, як будуватимуть житло українцям / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України завдала величезних руйнувань на території нашої країни, а також вдарила по кишені кожного з нас. На відновлення будинків, шкіл, лікарень, театрів, доріг, мостів та іншої інфраструктури доведеться витратити сотні мільярдів доларів. Захід обіцяє допомогти Україні з відновленням, але більшу частину коштів має виплатити Росія як репарації.

"Сьогодні" з експертами з'ясовували, як зробити так, щоб чиновники не розікрали ці мільярди і замість швидкого відновлення ми не отримали довгобуди на зразок київського Подільсько-Воскресенського мосту. Його, як відомо, будують уже два десятки років, і за цей час він перетворився на пам'ятник корупції та повільності вітчизняного будівництва.

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Апетит приходить під час їди

Влада з кожним днем просить у Заходу дедалі більше економічної допомоги. Якщо минулого тижня йшлося про дефіцит бюджету на рівні 5 млрд доларів на місяць, то вже цього тижня спочатку радник президента Олег Устенко, а потім і сам глава держави озвучив побажання, що зросли.

Наразі нам потрібно до 7 млрд доларів США щомісяця, щоб компенсувати економічні втрати. І знадобляться ще сотні мільярдів доларів, щоб потім усе це відновити, заявив Володимир Зеленський на засіданні круглого столу з представниками Світового банку та МВФ.

Загальні втрати економіки України Зеленський озвучив на рівні 550 млрд доларів, однак Світовий банк оцінив втрати нашої країни поки що на рівні 60 млрд доларів.

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Також цього тижня президент видав указ про створення Національної ради з відновлення України від наслідків війни. І останнім часом, відчувши запах великих грошей, активізувалося багато економістів, що в різні часи вже керували фінансами країни, – від Тимофія Мілованова до Наталії Яресько, які виявили бажання взяти участь у освоєнні коштів.

Хоча експерти вважають, що до закінчення війни Україна не отримає велику фінансову підтримку на відновлення інфраструктури.

"Наразі війну не завершено. Будь-які орієнтири та прогнози про відновлення країни або публіковані суми грошей, які знадобляться після війни, – це моральна підтримка населення України, а не фактичний план дій, – вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, моральна підтримка полягає в тому, що уряд не впадає у відчай і готується діяти після війни.

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"Фактична картина така, що частина територій перебуває під гнітом загарбника, частина інфраструктури зруйнована, а бізнес-клімат, який міг би підтримувати приплив коштів у скарбницю, зіпсований і не підлягає відновленню в найближчі 10-15 років. Причина в тому, що населення України, хто пережив війну, перебуватиме в стані афекту і моральних травм. Це може підвищити рівень злочинності, а отже, віддалить момент припливу інвестицій в Україну", – каже Орищак.

Як не допустити розкрадання допомоги

Експерти кажуть, що відновлення України після війни матиме два складники: допомогу на відновлення та інвестиції в економіку.

"Будь-які інвестиції потрібно планувати з погляду їхньої окупності. Якщо нині США сформували ленд-ліз і чітко розуміють, що у них працює економіка в момент війни, а після війни Україна повертатиме гроші за вцілілу техніку, це зрозуміла бізнес-модель. А якщо ми говоримо про інвестиції у відновлення України, то потрібно дати відповідь на запитання: коли інвесторам окупляться такі інвестиції? Як Україна планує повертати гроші, які позичають?" – каже Максим Орищак.

З іншого боку, отриману від країн-донорів допомогу потрібно буде ще ефективно використати.

"Якщо ми говоримо про те, що весь світ віддаватиме свої гроші як благодійність, то актуальним стає питання професіоналізму в плануванні відновлювальних робіт. І краще нам отримати підтримку Англії, наприклад, хто міг би виділити фахівців. Приклад Англії актуальний, тому що Дубай, незважаючи на те що це проєкт США, проєктували саме англійці. Якщо ж Україна "відбудовуватиме країну самотужки", то це має вигляд чергового проєкту з освоєння бюджету елітами", – каже Максим Орищак.

Свої чи іноземці

Експерти звертають увагу на те, що для швидкого відновлення наша країна не має досить техніки та будматеріалів.

"Настане час, коли вся Україна почне велике відновлення. Багато іноземних компаній виявлять бажання долучитися до відбудови. Хтось заради свого іміджу, хтось заради прибутку, хтось на принципах протягнутої руки допомоги друга", – каже генеральний директор девелоперської компанії GREENOL Олег Приходько.

Наприклад, Німеччина та Дортмундський футбольний клуб уже вийшли з ініціативою допомогти відбудувати зруйнований стадіон ім. Гагаріна в Чернігові.

"З іншого боку, ми пам'ятаємо, що до Євро-2012 реконструкцією НСК "Олімпійський" у Києві займалася вітчизняна будівельна компанія, у якої в портфоліо було нуль досвіду робіт з будівництва спортивних споруд. А от "Арену Львів" та "Донбас Арену" проєктували та будували іноземні фахівці з відповідним досвідом. Ефективність будівництва суттєво відрізнялася", – каже Олег Приходько.

За його словами, було б добре вже сьогодні дивитися в завтрашній день і починати розуміти методи та механізми залучення до проєктування та відновлення конкретних об'єктів іноземних вузькопрофільних або спеціалізованих компаній, які мають відповідний досвід та фахівців.

Також Україні доведеться купувати будматеріали за кордоном. Свої виробництва з такими обсягами просто не впораються. Та й заміняти постачання з Росії та Білорусі теж доведеться. Адже для "Великого будівництва" ми купували бітум саме в Білорусі.

"На окрему увагу заслуговує ситуація з будматеріалами, але це не критичне питання. Матеріали завжди знайдуться у союзників – країн ЄС. Не всі країни будували дороги з білоруського бітуму. Тому і цегла, і бітум, і цемент – всі матеріали можна буде отримати морем від тієї ж Туреччини, наприклад, – резюмує Максим Орищак.

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