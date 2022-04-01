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Ударит по карману каждого: сколько украинцы теряют из-за войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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1 апреля, 19:10
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Эксперт оценил потери граждан, у которых сохранилось в целости жилье и никто из родственников не погиб
Рассказываем, сколько теряют украинцы
Рассказываем, сколько теряют украинцы / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война – дело затратное. Россия теряет из-за санкций, которые на нее наложили страны запада, а Украина – от постоянных обстрелов вражеской артиллерии и ракетных ударов. Российские войска уничтожают нефтебазы и продуктовые склады, дома и школы, дороги и мосты. В правительстве подсчитывают общие убытки, которые на 24 марта уже составляли от 540 до 600 млрд долларов.

"Сегодня" вместе с экспертами посчитали, сколько от войны тратит обычный украинец, у которого война не забрала дом или близких.

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Расслоение общества

Когда говорят о потерях бюджета, экономики и инфраструктуры, то эксперты часто измеряют какие-то теоретические факторы, которые были заложены в прогноз по росту ВВП или другим макроэкономическим показателям.

Когда же говорят о потерях простых людей, то тут сложно вывести какую-то среднюю цифру, ведь у кого-то сгорел дом, взорвана машина и погибла семья, а кто-то просто лишился работы. Согласитесь, потери этих двух людей отличаются на порядки. Но в целом есть методы, которые помогают оценить средние потери граждан.

"Для того, чтобы понять стоимость войны каждому украинцу, нужно посмотреть на динамику доходов, уровень бедности и уровень безработицы населения. По разным оценкам, в последние годы реальный уровень бедности в Украине колебался в пределах 30-50%. За чертой бедности жили как минимум 50% населения", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, по показателям официальных опросов, 67,1% украинских домохозяйств относят себя к категории бедных, только 1% – к представителям среднего класса. А на вопросы о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 71,3% отвечали, что нужна сумма свыше 22 тыс. грн. в месяц.

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"Мы понимаем, что у очень малого количества людей были такие доходы. И прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2393 гривны (данные на 1 января 2022 года), а минимальная зарплата в этот же период составляет 6500 гривен", – говорит эксперт.

Доходы вниз, цены вверх

Эксперт говорит, что пока что украинцы еще не прочувствовали на себе все последствия войны. Ведь НБУ сдерживает курс, а государство старается выплачивать все соцвыплаты вовремя.

"При условии, что гривна стабильна, инфляция пока что сдержанная, а люди, которые остались в стране своевременно получают заработные платы и пенсии, потери большей части населения составляют до 20% привычного дохода", – говорит Максим Орыщак.

По его словам, в январе инфляция составила 10%, в феврале 10,7%, по итогам марта можно ждать ещё 10% скачок, но это не значит, что мы должны считать 30% потери.

"Все очень сильно зависит от потребительской корзины семьи. Гречку можно купить за 70 гривен килограмм, или найти за 40 гривен. Килограмм картошки в тоже время можно найти за 35 гривен, и за 10 гривен. На рынке есть разные ценовые предложения, несмотря на войну", – говорит эксперт.

Подорожавший хлеб и другие продукты питания из-за стоимости бензина в стране – это новая реальность и людям просто придется менять вкусовые предпочтения и жить по средствам как никогда. То есть каждый украинец заплатит за войну максимальной экономией не на благах своей семьи, а на пропитании.

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В целом, больше всего от войны пострадает так называемый средний класс. Эти люди больше всего теряют от любого кризиса.

"Заработные платы в стране расти не будут в ближайшие несколько лет как минимум. Самые большие потери понесут те, у кого был доход выше среднестатистического. Заплатят именно они потерей дохода от бизнеса, потерей дохода от основной работы. Высоких зарплат в Украине в ближайшее время не будет", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали о том, как украинские магазины строят бизнес на крови, а также о том, в каких сферах ожидают рабочий бум после войны.

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