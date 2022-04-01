Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ударить по кишені кожного: скільки українці втрачають через війну

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 квітня, 19:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт оцінив втрати громадян, у яких вціліло житло і ніхто з родичів не загинув
Розповідаємо, скільки втрачають українці
Розповідаємо, скільки втрачають українці / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Війна – справа витратна. Росія втрачає через санкції, які на неї наклали країни заходу, а Україна – від постійних обстрілів ворожої артилерії та ракетних ударів. Російські війська знищують нафтобази та продуктові склади, будинки та школи, дороги та мости. В уряді підраховують загальні збитки, які на 24 березня вже становили від 540 до 600 млрд. доларів.

"Сьогодні" разом із експертами порахували, скільки від війни витрачає звичайний українець, у якого війна не забрала будинок чи близьких.

Реклама

Розшарування суспільства

Коли говорять про втрати бюджету, економіки та інфраструктури, то експерти часто вимірюють якісь теоретичні фактори, які були закладені у прогноз щодо зростання ВВП чи інших макроекономічних показників.

Коли ж говорять про втрати простих людей, то тут складно вивести якусь середню цифру, адже у когось згорів будинок, підірвано машину та загинула сім'я, а хтось просто втратив роботу. Погодьтеся, втрати цих двох людей відрізняються. Але загалом є методи, які допомагають оцінити середні втрати громадян.

"Для того, щоб зрозуміти вартість війни кожному українцю, потрібно подивитися на динаміку доходів, рівень бідності та рівень безробіття населення. За різними оцінками, останніми роками реальний рівень бідності в Україні коливався в межах 30-50%. За межею бідності жили як мінімум 50% населення", – каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, за показниками офіційних опитувань, 67,1% українських домогосподарств відносять себе до категорії бідних, лише 1% – до представників середнього класу. А на питання про доход, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 71,3% відповідали, що потрібна сума понад 22 тис. грн. на місяць.

Реклама

"Ми розуміємо, що у дуже малої кількості людей були такі доходи. І прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі 2393 гривні (дані на 1 січня 2022 року), а мінімальна зарплата у цей же період становить 6500 гривень", – каже експерт.

Доходи вниз, ціни вгору

Експерт каже, що поки що українці ще не відчули на собі всі наслідки війни. Адже НБУ стримує курс, а держава намагається виплачувати усі соцвиплати вчасно.

"За умови, що гривня стабільна, інфляція поки що стримана, а люди, які залишилися в країні своєчасно одержують заробітні плати та пенсії, втрати більшої частини населення становлять до 20% звичного доходу", – каже Максим Орищак.

За його словами, у січні інфляція становила 10%, у лютому 10,7%, за підсумками березня можна чекати ще 10% стрибків, але це не означає, що ми маємо вважати 30% втрати.

"Все дуже сильно залежить від споживчого кошика сім'ї. Гречку можна купити за 70 гривень кілограм, або знайти за 40 гривень. Кілограм картоплі також можна знайти за 35 гривень, і за 10 гривень. На ринку є різні цінові пропозиції, незважаючи на війну ", – каже експерт.

Здоров'я, що подорожчало, хліб та інші продукти харчування через вартість бензину в країні – це нова реальність і людям просто доведеться змінювати смакові переваги і жити за коштами як ніколи. Тобто, кожен українець заплатить за війну максимальною економією не на благах своєї сім'ї, а на харчуванні.

Реклама

Загалом найбільше від війни постраждає так званий середній клас. Ці люди найбільше втрачають від будь-якої кризи.

"Заробітні плати в країні зростати не будуть у найближчі кілька років як мінімум. Найбільші втрати зазнають ті, у кого був дохід вищий за середньостатистичний. Заплатять саме вони втратою доходу від бізнесу, втратою доходу від основної роботи. Високих зарплат в Україні найближчим часом не буде", – резюмує Максим Орищак.

Раніше ми писали про те, як українські магазини будують бізнес на крові, а також про те, у яких сферах очікують робочий бум після війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Робота після війни
Які сфери будуть у тренді
Будівництво
Енергетика
IT
Медицина
Логістика
1 /2
Дізнатися більше

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46554.58

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3429.29

Litecoin (LTC)

124.89

Ripple (XRP)

0.83

Купити криптовалюту
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти