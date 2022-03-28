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Продукты прокаженных: как украинские магазины строят бизнес на крови

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 20:11
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После месяца войны России и Украины никто не мог предположить, что такие действия продолжатся
Украина продолжает торговать российскими товарами
Украина продолжает торговать российскими товарами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что Россия уже больше месяца воюет с Украиной на нашей земле, на полках наших магазинов до сих пор продаются товары, произведенные в стране агрессоре. Мы требуем, чтобы иностранные торговые сети выходили с российского рынка, а на отечественном рынке работает ряд предприятий, которые принадлежат россиянам.

"Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, может ли Украина полностью отказаться от товаров, произведенных в стране агрессоре.

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Что покупаем

Несмотря на то, что Украина с 2014 года фактически воевала с Россией на Донбассе, прекращать торговлю страны не спешили. В 2021 году оборот внешней торговли между Москвой и Киевом вырос на 22,8%. Российские поставки в Украину выросли на 28,8% и составили 8,13 млрд долларов, украинские в Россию – на 12,5%, до 4,155 млрд долларов.

Понятно, что большая часть украинского импорта составили энергоносители. В частности, это были уголь (1,55 млрд. долл.), дизельное топливо (1,24 млрд. долл.), автомобильный газ (960 млн долл.) и кокс (230 млн долл.).

Часть российской продукции поступала к нам через Беларусь. Например, белорусские НПЗ реализовывали в Украине бензины, которые производились из российской нефти. Также Украина покупала электроэнергию, которая производилась на белорусской АЭС, но топливо в ней было российское.

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С начала войны Украина уже отказалась от российской и белорусской электроэнергии, а также от поставок автомобильного топлива из этих стран. В то же время российский газ мы продолжаем качать по нашей ГТС в Европу.

Продукты российского происхождения

Чтобы не купить российский товар в украинском магазине, достаточно проверить штрих-код на упаковке.

Если на нем первые цифры 482 – это товар, который сделан в Украине; если же цифры начинаются с 46 – это товар, произведенный в России.

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Если у вас слабое зрение, то можно даже скачать специальное приложение, которое по штрих-коду будет определять страну производителя товара.

Но многие российские компании, ощутив на себе бойкот украинцев, повели себя хитрее. Они зарегистрировали свои торговые марки в Украине и начали производить продукцию здесь.

Сейчас в наших магазинах продается много товаров, которые имеют украинский код производства, но сделаны они компаниями, которые имеют российских собственников. На полках можно встретить чаи, пельмени, детское питание, косметические товары, матрасы, спортивные товары и многое другое.

В сети активисты постоянно призывают бойкотировать такую продукцию, а самые горячие головы и вовсе призывают национализировать эти производства.

Можно ли отказаться

Эксперты говорят, что стоит все-таки различать продукцию, произведенную в России, и ту, что сделана в Украине. То, что делается у нас – создает рабочие места и помогает наполнить бюджет.

В теории отказаться можно от чего угодно — главное, чтобы это не нанесло серьезного удара по украинцам в тяжелый момент времени. Подходить к этому моменту необходимо максимально осторожно: что запрет импорта – это одно, а отказ от продукции, произведенной украинцами внутри страны — совсем другое. Особенно если мы говорим о продуктах питания и особенно детского, вроде Агуши, которого сейчас не хватает, а не, скажем, матрасов и прочих товаров далеко не первой необходимости, — поясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По его словам, можно вести дискуссию о национализации подобных производств, смене собственников, использовании только украинских компонентов при создании продукции и прочем.

Главное, чтобы украинцы не лишались работы, а бюджет поступлений. Если же мы говорим об импорте, то да – отказаться от него будет не сложно, но и у этого есть своя цена. Аналоги из других стран будут явно дороже, – продолжает эксперт.

По его словам, сотрудничество с российскими компаниями продолжается последние восемь лет именно из прагматических соображений.

Мы живем при рыночных отношениях: если кто-то уходит с ниши, то на его место сразу же приходят другие, а кто это будет уже не столь важно: европейцы, азиаты или кто-то еще, – резюмирует Сергей Родлер.

Ранее мы писали о том, в каких сферах ожидают рабочий бум после войны, а также рассказывали, к чему готовиться украинцам в апреле.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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