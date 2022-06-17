Российские банки в открытую грабят клиентов – худшие нововведения июня

Рассказываем, как банки страны-агрессора продолжают грабить россиян, а особенно их валютные счета

Российские банки грабят счета своих клиентов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на заявления Кремля, ситуация в банковском секторе РФ продолжает ухудшаться с каждым днем и клиентам предлагают все более невыгодные условия.

"Сегодня" собрали все главные новости об этом и рассказывают вам.

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Огромные комиссии

16 июня Банк "Тинькофф" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.

Комиссия составит 3 процента, но не может быть менее 200 долларов, но и это еще не все.

Чтобы не было проблем с тем, что комиссия больше суммы перевода банк еще и установил минимальный порог для SWIFT-переводов – он составил 20 тысяч долларов.

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"Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тыс. долл. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", – говорится в сообщении.

Ранее Банк "Тинькофф" ввел комиссию за обслуживание валютных счетов своих клиентов (в евро, долларах, фунтах и швейцарских франках). Если на счету более 1000 условных единиц, придется платить 1% от суммы вклада ежемесячно.

Клиентам популярного банка это явно не понравилось и в соцсетях появилось множество гневных комментариев.

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"Наблюдаем как лучший банк превращается в дно", – пишут в Twitter.

И это не единственное российское финучреждение, которое ввело такую плату для клиентов, это сделали следующие банки:

"Авангард";

Росбанк;

Уралсиб;

Райффайзенбанк.

Боль от санкций

Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский назвал санкции Запада болью для акционеров кредитной организации, пишет Forbes.

Он отметил, что банк в состоянии выполнять обязательства перед клиентами и не нуждается в докапитализации, а вот дивиденды акционерам платить не сможет.

Что ждет российскую экономику?

Ранее мы рассказывали, что согласно анализу Института международных финансов, экономика агрессора сократится на 15% в 2022 году и еще на 3% в 2023 году.

Хотя для многих стран это не является катастрофой, в случае с РФ стоит помнить, что на нее продолжат давить экономические санкции за войну в Украине.

О том, как агрессор пытается защищаться от этих санкций, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, чья дочерняя компании в РФ объявила о банкротстве и рассказывали, почему россияне скупают недвижимость в Стамбуле.