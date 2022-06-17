"Дія" и lifecell запустили совместную услугу – что могут сделать абоненты

Рассказываем, как воспользоваться новой услугой за несколько минут

В "Дії" можно зарегистрировать номер телефона / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Абоненты мобильного оператора lifecell теперь смогут зарегистрировать свой номер в приложении "Мой lifecell" с помощью цифровых документов в "Дії".

Об этом оператор сообщает на своем сайте.

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Отмечается, что такая регистрация обеспечивает большую защиту от того, что мошенники перевыпустят вашу SIM-карту и украдут персональные данные.

Теперь приложение "Дія" поможет сделать это без визита в магазин lifecell.

Как зарегистрировать номер через "Дію"?

Для этого нужно иметь приложение Мой lifecell и в нем кликнуть на соответствующий баннер – "Зарегистрируйте номер" для анонимных абонентов или "Завершите регистрацию" для персонифицированных. Далее нужно предпринять еще несколько шагов:

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дать свое согласие на регистрацию;

ввести код проверки, пришедший на номер телефона;

через приложение "Дія" подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell;

подтвердить правильность своих персональных данных;

получить уведомление об успешной регистрации номера.

"Дія" упростила важную процедуру

В приложении добавили функцию представление декларации плательщика единого налога 2% и возможность оплатить сам налог.

Опция доступна для ФЛП 3-й группы, так называемых упрощенцев, подавших заявление в Государственную налоговую службу на применение спецставки в 2%.

О том, как воспользоваться новой функцией, читайте в нашем материале.

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"Сегодня" раньше писали о растаможке авто через "Дію" и рассказывали о самые полезные услуги этого приложения во время войны.