"Дія" та lifecell запустили спільну послугу – що можуть зробити абоненти

Абоненти мобільного оператора lifecell відтепер зможуть зареєструвати свій номер у застосунку "Мій lifecell" за допомогою цифрових документів у "Дії".
Про це оператор повідомляє на своєму сайті.
Зазначається, що така реєстрація забезпечує більший захист від того, що шахраї перевипустять вашу SIM-карти і вкрадуть персональні дані.
Тепер застосунок "Дія" допоможе зробити це без візиту до магазину lifecell .
Як зареєструвати номер через "Дію"?
Для цього потрібно мати застосунок Мій lifecell і у ньому клікнути на відповідний банер – "Зареєструйте номер" для анонімних абонентів або "Завершіть реєстрацію" для персоніфікованих. Далі потрібно здійснити ще кілька кроків:
- дати свою згоду на реєстрацію;
- ввести код перевірки, який прийде на номер телефону;
- через застосунок "Дія" підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell;
- підтвердити правильність своїх персональних даних;
- отримати повідомлення про успішну реєстрацію номеру.
"Дія" спростила важливу процедуру
У застосунку додали функцію подання декларації платника єдиного податку 2% та можливість сплатити сам податок.
Опція доступна для ФОПів 3-ї групи, так званих спрощенців, які подали заяву у Державну податкову службу на застосування спецставки 2%.
Про те, як скористатися новою функцією, читайте в нашому матеріалі.
"Сьогодні" раніше писали про розмитнення авто через "Дію" і розповідали про найкорисніші послуги цього застосунку під час війни.