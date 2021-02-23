Бензин и дизель дорожают: эксперты назвали две причины

Трейдеры взвинтили цену горючего больше, чем того требовали экономические предпосылки

Автомобильное горючее в Украине продолжает дорожать, и хотя цены растут уже не так быстро, как в первой половине февраля, они сказываются на кошельках наших сограждан. Почему так происходит – разбирался сайт "Сегодня".

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По словам экспертов, на нынешний уровень цен повлияли два фактора: стремительный их рост в предыдущие две недели и решение СНБО о санкциях против нардепа Виктора Медведчука.

Так, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил: к середине февраля трейдеры подняли цены на бензин и дизель намного больше, чем того требовали экономические предпосылки, поэтому в некоторых сетях бензин уже начал дешеветь. Это повлияло на темпы подорожания в регионах, но в целом не изменило восходящий тренд: за неделю средние цены выросли как во всех областях, так и по Украине. Лишь в Киеве А-92 подешевел на 2 копейки, А-95 – на 20 копеек за литр.

"Процесс отчетливее заметен в бензиновом сегменте, а вот дизельный пока выжидает из-за введения известных санкций", – анализирует Геннадий Рябцев.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уверен, что в условиях национализации нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс", владельцев которого связывают с окружением Медведчука, продолжение поставок будет невозможным. Но это пока не вызвало и не вызовет дефицита дизтоплива.

По словам эксперта, в последние три года загрузка "трубы" снижалась, основной причиной стало введение летом 2019 года специальной пошлины в размере 4% на трубопроводные поставки российского дизтоплива. В итоге если в 2018 году импорт через "ПрикарпатЗападтранс" составил 1,98 млн т (30,5% рынка), то в 2020-м – 635 тыс. т (8,57%).

"Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. т трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю", – утверждает Сергей Куюн.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, когда в Украине подешевеет бензин?

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправках".

О том, какая связь между ценами на нефть и стоимостью топлива, смотрите в сюжете:

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