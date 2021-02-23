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Бензин і дизель дорожчають: експерти назвали дві причини

23 лютого, 14:23

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Трейдери підняли ціну пального більше, аніж того вимагали економічні передумови

Автомобільне пальне в Україні продовжує дорожчати, і хоча ціни зростають вже не так швидко, як у першій половині лютого, вони позначаються на гаманцях наших співгромадян. Чому так відбувається – розбирався сайт "Сьогодні".

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За словами експертів, на нинішній рівень цін вплинули два чинники: стрімке їхнє зростання в попередні два тижні і рішення РНБО про санкції проти нардепа Віктора Медведчука.

Так, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначив: до середині лютого трейдери підняли ціни на бензин і дизель набагато більше, аніж того вимагали економічні передумови, тому в деяких мережах бензин вже почав дешевшати. Це вплинуло на темпи подорожчання в регіонах, але в цілому не змінило висхідний тренд: за тиждень середні ціни зросли як у всіх областях, так і по Україні. Лише в Києві А-92 подешевшав на 2 копійки, А-95 – на 20 копійок за літр.

"Процес виразніше помітний у бензиновому сегменті, а от дизельний поки вичікує через запровадження відомих санкцій", – аналізує Геннадій Рябцев.

Директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн упевнений, що в умовах націоналізації нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс", власників якого пов'язують з оточенням Медведчука, продовження поставок буде неможливим. Але це поки не викликало і не викличе дефіциту дизпалива.

За словами експерта, в останні три роки завантаження "труби" знижувалося, основною причиною стало запровадження влітку 2019 року спеціального мита в розмірі 4% на трубопровідні поставки російського дизпалива. В результаті якщо 2018 року імпорт через "ПрикарпатЗахідтранс" становив 1,98 млн т (30,5% ринку), то 2020-го – 635 тис. т (8,57%).

"Український ринок максимально диверсифікований, і замістити випадіння 50 тис. т трубопровідних поставок в місяць буде нескладно. Це станеться як за рахунок переорієнтації трубопровідних обсягів на відвантаження залізницею, так і за рахунок резервів внутрішньої нафтопереробки та імпорту по морю", – стверджує Сергій Куюн.

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, коли в Україні подешевшає бензин?

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправках".

Про те, який зв'язок між цінами на нафту і вартістю пального, дивіться в сюжеті:

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бензин подорожчання санкції Віктор Медведчук Сергій Куюн Геннадій Рябцев дизельное паливо

Джерело: Сьогодні

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