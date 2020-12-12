Локдаун в январе: как его переживет экономика и бизнес

Если Украина закроется на локдаун в январе, как заявляет министр здравоохранения Максим Степанов, последствия для бизнеса и для экономики будут не такими плачевными, как если бы ограничения усилили перед Новым годом. Это признают и представители бизнеса, и экономические эксперты.

"В целом я считаю это более рациональным. Потому что в январе обычно наблюдается спад потребительской активности. Ведь люди покупают подарки перед Новым годом, а не после. И, соответственно, вариант локдауна в январе, а не в декабре, будет наименее болезненным для бизнеса", – говорит член Набсовета Украинской рады бизнеса Михаил Соколов.

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Бизнесмен и блогер Алексей Давиденко также считает, что локдаун в начале января будет менее ощутим для бизнеса и менее губителен для экономики. Но он придерживается точки зрения, что основанием для его введения должны быть медицинские расчеты.

"Первые две недели января, на мой взгляд, будут наименее ощутимы и наименее губительны для экономики. Это правда. Но вопрос ведь в том, что до них еще 26 дней. Это жизни пациентов, силы врачей, мощности реанимаций и т. д. Хватит ли дотянуть без массовых осложнений и летальности? Боюсь, нет… Карантин нельзя приурочить к памятной дате, как, например, открытие станции метро. Карантин можно сделать раньше, можно сделать вовремя, но если его сделать поздно – то ценой будут жизни. Если математическая или статистическая модель МОЗ, КМУ, СНБО, ОП говорит им, что после 1 января будет вовремя – это хорошо. Но глядя на все происходящее последние 8 месяцев, я сомневаюсь, что у них вообще есть какая-либо модель", – говорит Алексей Давиденко.

А вот экономический эксперт Борис Кушнирук обращает внимание на то, что уже само ожидание локдауна, о котором много говорили, все время называя разные даты, оказало негативное влияние на состояние бизнеса.

"Если сравнивать, что лучше – локдаун в декабре или в январе, – то локдаун после Нового года выглядит лучше. Все равно в это время падает активность. Но неопределенность с датами уже сама по себе заложила предпосылки для падения экономики и привела к потерям в бизнесе. Потому что многие просто не рискнули закупить готовую продукцию или сырье. Так что продажи уже будут меньше, чем могли бы быть. И это уже не исправишь, за две недели никто не успеет закупить, привезти и т. д.", – говорит Борис Кушнирук.

Эксперт также добавляет: несмотря на то, что локдаун придется на праздничный период, когда многие уходят на "новогодние каникулы", по сравнению с весной этот второй локдаун будет восприниматься более болезненно и населением, и бизнесом.

"У людей уже "исчез подкожный жир", – аргументирует экономист.

Если говорить о том, как локдаун отразится на экономике в целом, на ВВП, то, по мнению экспертов, от январского локдауна падение будет меньшим, чем от декабрьского, если бы он был введен.

"Если локдаун будет до Нового года, то падение экономики составит 5-7% к предыдущему месяцу. А если после Нового года – падение может ограничиться 1-2% ВВП. Падение будет однозначно, но не такое критичное", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Причина – не только в том, что январь – и так наполовину "нерабочий месяц". Но и в том, что ограничения, судя по всему, будут менее жесткими, чем весной, объясняет Александр Охрименко. В частности, сейчас говорят о том, что в январе не планируется останавливать городской и междугородний транспорт, что по-прежнему будут работать рынки и т.д.

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Кстати, Борис Кушнирук напоминает, что в январе каждый год фиксируется снижение экономических показателей по сравнению с декабрем. Поэтому корректнее, по его убеждению, сравнивать итоги месяца год к году, считает он. Но даже при таком сравнении ужасающих цифр падения за январь мы, скорее всего, не увидим, полагает он. В частности, потому что половина экономики находится в тени. Особенно много там представителей торговли и общепита, которые, как считается, больше других страдают от ужесточения карантина.

Что же касается торговли лекарствами, которая, как подсчитали, выросла процентов на 40, она, по мнению экономистов, не окажет большого влияния на общие показатели, поскольку занимает всего около 2% ВВП.

А пока Украина решила перенести жесткий карантин на период после праздников, в Европе правительства вводят локдауны на Рождество. Подробнее – в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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