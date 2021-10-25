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Какие авто выбирают в Европе? ТОП-5 марок

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 октября, 15:59
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Компания KIA в предыдущем месяце продала 56 автомобилей
Показатели по продаже авто сократились почти на 25,2%
Показатели по продаже авто сократились почти на 25,2% / Фото: Коллаж: Сегодня

Корейский автопроизводитель KIA впервые вошел в пятерку самых продаваемых в Европе.

Об этом сообщает УкрАвтопром.

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По сравнению с результатами прошлого года, в сентябре реализация новых автомобилей на рынке Европы в прошлом месяце упала – показатели сократились почти на 25.2%.

В рейтинг самых популярных марок автомобилей на рынке Европы попали:

  • 1 место. Volkswagen с показателем 91 000 проданных машин.
  • 2 место. Toyota.продали 60 300 авто.
  • 3 место. Renault – в странах Евросоюза было реализовано 58 700 автомобилей (падение на 30.1%).
  • 4 место BMW – результат компании составил 57 000 реализованных транспортных средств.
  • 5 место. KIA в предыдущем месяце продали 56 000 автомобилей.

В Украине растет спрос на электромобили

В Украине в сентябре установлен новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца. В августе украинские номера получили 144 электромобиля, а по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.

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Самыми популярными электрокарами у украинцев были:

  • Nissan Leaf – 28 регистраций;
  • Hyundai Ioniq – 12;
  • Nissan Sylphy – 11;
  • JAC iEVS4 и Porsche Taycan – по 10 регистраций;
  • BMW i3 и Mercedes-Benz EQC – по 9 регистраций.

Ранее мы сообщали, что на украинских заводах в сентябре, собрали 909 транспортных средств. Выпуск автотранспорта вырос на 64%.

Напомним как считать акциз на растаможку "евроблях" по новым льготным правилам. В большинстве случаев стоимость растаможивания составляет около 1000-1200 евро.

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