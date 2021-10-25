Какие авто выбирают в Европе? ТОП-5 марок

Корейский автопроизводитель KIA впервые вошел в пятерку самых продаваемых в Европе.
Об этом сообщает УкрАвтопром.
По сравнению с результатами прошлого года, в сентябре реализация новых автомобилей на рынке Европы в прошлом месяце упала – показатели сократились почти на 25.2%.
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В рейтинг самых популярных марок автомобилей на рынке Европы попали:
- 1 место. Volkswagen с показателем 91 000 проданных машин.
- 2 место. Toyota.продали 60 300 авто.
- 3 место. Renault – в странах Евросоюза было реализовано 58 700 автомобилей (падение на 30.1%).
- 4 место BMW – результат компании составил 57 000 реализованных транспортных средств.
- 5 место. KIA в предыдущем месяце продали 56 000 автомобилей.
В Украине растет спрос на электромобили
В Украине в сентябре установлен новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца. В августе украинские номера получили 144 электромобиля, а по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.
Самыми популярными электрокарами у украинцев были:
- Nissan Leaf – 28 регистраций;
- Hyundai Ioniq – 12;
- Nissan Sylphy – 11;
- JAC iEVS4 и Porsche Taycan – по 10 регистраций;
- BMW i3 и Mercedes-Benz EQC – по 9 регистраций.
Ранее мы сообщали, что на украинских заводах в сентябре, собрали 909 транспортных средств. Выпуск автотранспорта вырос на 64%.
Напомним как считать акциз на растаможку "евроблях" по новым льготным правилам. В большинстве случаев стоимость растаможивания составляет около 1000-1200 евро.