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Які авто вибирають в Європі? ТОП-5 марок

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 жовтня, 15:59
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Компанія KIA у попередньому місяці продала 56 автомобілів
Показники з продажу авто скоротилися майже на 25,2%
Показники з продажу авто скоротилися майже на 25,2% / Фото: Колаж: Сьогодні

Корейський автовиробник KIA вперше увійшов в п'ятірку найбільш продаваних в Європі.

Про це повідомляє УкрАвтопром.

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В порівнянні з результатами минулого року, в вересні реалізація нових автомобілів на ринку Європи в минулому місяці впала – показники скоротилися майже на 25.2%.

До рейтингу найпопулярніших марок автомобілів на ринку Європи потрапили:

  • 1 місце. Volkswagen з показником 91 000 проданих машин.
  • 2 місце. Toyota продали 60 300 авто.
  • 3 місце. Renault – в країнах Євросоюзу було реалізовано 58 700 автомобілів (падіння на 30.1%).
  • 4 місце. BMW – результат компанії склав 57 000 реалізованих транспортних засобів.
  • 5 місце. KIA у попередньому місяці продали 56 000 автомобілів.

В Україні зростає попит на електромобілі

В Україні у вересні встановлено новий рекорд за кількістю нових електромобілів, які були зареєстровані протягом одного місяця. У серпні українські номери отримали 144 електромобілі, а в порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі виріс в 2,5 раза.

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Найпопулярнішими електрокарами в українців були:

  • Nissan Leaf – 28 реєстрацій;
  • Hyundai Ioniq – 12;
  • Nissan Sylphy – 11;
  • JAC iEVS4 и Porsche Taycan – по 10 реєстрацій;
  • BMW i3 и Mercedes-Benz EQC – по 9 реєстрацій.

Раніше ми повідомляли, що на українських заводах у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Проти минулого місяця випуск автотранспорту зріс на 64%.

Нагадаємо як рахувати акциз на розмитнення "євроблях" за новими пільговими правилам. У більшості випадків вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.

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