Шість українських вокзалів передадуть у приватні руки

В Україні готують до передачі в концесію шість залізничних вокзалів. Це вокзали в Києві, Вінниці, Миколаєві, Дніпрі, Харкові та Чопі. Перші конкурси планують провести вже в 2021 році.
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "РБК-Україна".
При цьому, можливо, вокзал в Чопі додадуть до концесії Львівського вокзалу, коли вона теж буде запланована.
"Це буде, швидше за все <...> в форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький буде в навантаження. <...> Можливо, Чоп буде йти в парі зі Львовом, тому що це більш логічно, враховуючи локацію ", – сказав Криклій.
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Міністр пояснив, що концесія вокзалів допоможе зробити їх беззбитковими. В цілому, за його словами, є три мети:
Зробити так, щоб вокзали розвивалися і ставали торгово-розважальними зонувати комплексами, які будуть забезпечувати пасажирів усіма сервісами і зручностями.
Забезпечити прозорі надходження в бюджет від цих вокзалів.
Оптимізувати персонал. Коли приходить концесіонер, він бере на себе зобов'язання по співробітниках.
Нагадаємо, в концесію планують передати не тільки вокзали, а й інші непрофільні об'єкти "Укрзалізниці".
Що таке концесія?
Концесія – одна з форм державно-приватного партнерства. Її суть в тому, що держава, визнаючи неготовність самостійно впоратися з конкретним завданням, тимчасово продає приватнику право на володіння і користування певним майном.
Для держави концесія вигідна тим, що вона:
- привертає приватні гроші, зберігаючи держвласність;
- може підвищити ефективність управління об'єктом, за рахунок цього посилити конкуренцію в галузі і / або підвищити якість послуг.
Концесіонер отримує:
- доступ до раніше недоступних привабливим і стратегічно важливим економічним об'єктам;
- розподіл ризиків;
- держгарантії повернення вкладених коштів (як мінімум значної частини).
Концесія ефективно застосовується в міжнародній практиці понад 100 років. За даними Світового банку, в країнах, що розвиваються на частку концесій припадає до 70% контрактів, які держава укладає в сфері транспорту (залізничні й автомобільні дороги, морські порти, аеропорти).
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