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Шість українських вокзалів передадуть у приватні руки

26 січня, 15:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Про те, як буде проходити концесія, розповів міністр Криклій

В Україні готують до передачі в концесію шість залізничних вокзалів. Це вокзали в Києві, Вінниці, Миколаєві, Дніпрі, Харкові та Чопі. Перші конкурси планують провести вже в 2021 році.

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Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "РБК-Україна".

При цьому, можливо, вокзал в Чопі додадуть до концесії Львівського вокзалу, коли вона теж буде запланована.

"Це буде, швидше за все <...> в форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький буде в навантаження. <...> Можливо, Чоп буде йти в парі зі Львовом, тому що це більш логічно, враховуючи локацію ", – сказав Криклій.

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Міністр пояснив, що концесія вокзалів допоможе зробити їх беззбитковими. В цілому, за його словами, є три мети:

  1. Зробити так, щоб вокзали розвивалися і ставали торгово-розважальними зонувати комплексами, які будуть забезпечувати пасажирів усіма сервісами і зручностями.

  2. Забезпечити прозорі надходження в бюджет від цих вокзалів.

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  3. Оптимізувати персонал. Коли приходить концесіонер, він бере на себе зобов'язання по співробітниках.

Нагадаємо, в концесію планують передати не тільки вокзали, а й інші непрофільні об'єкти "Укрзалізниці".

Що таке концесія?

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Концесія – одна з форм державно-приватного партнерства. Її суть в тому, що держава, визнаючи неготовність самостійно впоратися з конкретним завданням, тимчасово продає приватнику право на володіння і користування певним майном.

Для держави концесія вигідна тим, що вона:

  • привертає приватні гроші, зберігаючи держвласність;
  • може підвищити ефективність управління об'єктом, за рахунок цього посилити конкуренцію в галузі і / або підвищити якість послуг.

Концесіонер отримує:

  • доступ до раніше недоступних привабливим і стратегічно важливим економічним об'єктам;
  • розподіл ризиків;
  • держгарантії повернення вкладених коштів (як мінімум значної частини).

Концесія ефективно застосовується в міжнародній практиці понад 100 років. За даними Світового банку, в країнах, що розвиваються на частку концесій припадає до 70% контрактів, які держава укладає в сфері транспорту (залізничні й автомобільні дороги, морські порти, аеропорти).

Також раніше сайт "Сьогодні" розбирався, як буде проходити концесія автомобільних доріг і чи стануть українські траси платними:

Відео: Сьогодні
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Укрзалізниця вокзал держвласність концесія Владислав Криклій
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