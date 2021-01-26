О том, как будет проходить концессия, рассказал министр Криклий

В Украине готовят к передаче в концессию шесть ж/д вокзалов. Это вокзалы в Киеве, Виннице, Николаеве, Днепре, Харькове и Чопе. Первые конкурсы планируют провести уже в 2021 году.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".

При этом, возможно, вокзал в Чопе добавят к концессии Львовского вокзала, когда она тоже будет запланирована.

"Это будет, скорее всего <...> в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький будет в нагрузку. <...> Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", – сказал Криклий.

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Министр объяснил, что концессия вокзалов поможет сделать их безубыточными. В целом, по его словам, есть три цели:

Сделать так, чтобы вокзалы развивались и становились торгово-развлекательными зонированными комплексами, которые будут обеспечивать пассажиров всеми сервисами и удобствами. Обеспечить прозрачные поступления в бюджет от этих вокзалов. В тренде Шесть украинских вокзалов передадут в частные руки Оптимизировать персонал. Когда приходит концессионер, он берет на себя обязательства по сотрудникам.

Напомним, в концессию планируют передать не только вокзалы, но и другие непрофильные объекты "Укрзализныци".

Что такое концессия?

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Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или повысить качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум существенной части).

Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

Также ранее сайт "Сегодня" разбирался, как будет проходить концессия автомобильных дорог и станут ли украинские трассы платными:

Видео: Сегодня

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