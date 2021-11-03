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У платіжках за газ з'явиться ще один показник: за що будуть платити українці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
3 листопада, 11:36
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Відтепер вартість газу залежатиме від його якості, а в платіжках споживачів буде вказуватись спожитий обсяг теплової енергії
Що зміниться у платіжках українців за газ
Що зміниться у платіжках українців за газ / Фото: Колаж: Сьогодні

В платіжках українців буде додатково вказуватись спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-години.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

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Зазначається також, що вартість газу для споживачів відтепер буде залежати від показників його якості.

Зміни запроваджуються після того, як 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії".

Він передбачає, що Кабміну будуть надані права ухвалювати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії.

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Метою нового документу є запровадження диференціації вартості блакитного палива зважаючи на його якість.

Окрім цього, очікується, що новий закон буде сприяти приведення параметрів газу на внутрішньому ринку у відповідність європейським, що прискорить інтеграцію газових ринків.

Завищені цифри у платіжках

У жовтні деякі українці отримали платіжки зі значно завищеними цінами на газ, про це повідомляв журналіст Володимир Миленко.

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Він розповів, що його тещі, яка живе у передмісті, прийшла квитанція із боргом близько 2 тисяч гривень. Судячи зі всього, така сума виникла через перерахунок.

У коментарях на це поскаржились інші люди і виявилось, що зайві гроші змушені були платити люди з багатьох міст.

Раніше ми писали, що у "Нафтогазі" розповіли чи очікувати українцям подорожчання абонплати за газ.

А також повідомляли, скільки доведеться платити за комунальні послуги цього листопаду.

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