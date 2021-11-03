Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

В платежках за газ появится еще один показатель: за что будут платить украинцы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
3 ноября, 11:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теперь стоимость газа будет зависеть от его качества, а в платежках потребителей будет указываться потребленный объем тепловой энергии
Что изменится в платежках украинцев за газ
Что изменится в платежках украинцев за газ / Фото: Коллаж: Сегодня

В платежках украинцев будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-час.

Про это сообщили в Министерстве энергетики.

Реклама

Отмечается также, что стоимость газа для потребителей теперь будет зависеть от показателей его качества .

Изменения вводятся после того, как 2 ноября 2021 г. Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

Он предусматривает, что Кабмину будут предоставлены права принимать решение о переходе на расчеты и балансировку на рынке природного газа в единицах энергии.

Реклама

Целью нового документа является введение дифференциации стоимости голубого топлива ввиду его качества.

Кроме того, ожидается, что новый закон будет способствовать приведению параметров газа на внутреннем рынке в соответствие европейским, что ускорит интеграцию газовых рынков.

Завышенные цифры в платежках

В октябре некоторые украинцы получили платежки со значительно завышенными ценами на газ, об этом сообщил журналист Владимир Миленко.

Реклама

Он рассказал, что его живущей в пригороде теще пришла квитанция с долгом около 2 тысяч гривен. Судя по всему, такая сумма возникла из-за перерасчета.

В комментариях на это пожаловались другие и оказалось, что лишние деньги были вынуждены платить люди из многих городов.

Раньше мы писали, что в "Нафтогазе" рассказали ожидать ли украинцам подорожание абонплаты за газ.

А также сообщали, сколько придется платить за коммунальные услуги в этом ноябре.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Опрос
Поройся в копилке
За одну монету готовы платить десятки тыс. грн!
Что срочно искать?
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять