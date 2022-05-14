Українці можуть самі вибрати воєнну марку країни — як це зробити в "Дії"

Розповідаємо, як взяти участь в опитуванні при виборі нової марки України

Варіантів у вас буде 5 / Фото: Укрпошта, Дія, Колаж: Сьогодні

Кожен українець може тепер вибрати нову воєнну марку країни. Для цього варто скористатися додатком "Дія".

Як це правильно зробити, "Дія" розповіла в Telegram.

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Алгоритм дій такий:

зайдіть у застосунок;

натисніть "Послуги" – "Опитування";

виберіть 1 з 5 варіантів.

Опитування триватиме всього 7 днів.

Зауважимо, що дизайн першої марки обирали 8 тисяч людей. Зараз в опитуванні можуть взяти участь понад 17 мільйонів користувачів мобільного застосунку.

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125 тис. гривень на підтримку бізнесу в Україні

В Україні запускають грантовий фонд на підтримку бізнесу під час війни. Розрахований він на 300 мікро- та малих підприємтв.

Сума гранту складає 125 тис. грн (4000 євро). Заявку на участь можна подати вже відсьогодні на порталі "Дія".

Заявку на грант може подати:

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бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії;

бізнес, який виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті;

бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів.

Нагадаємо, на порталі "Дія" запустили ще одну послугу для підприємців. Тепер можна внести зміни до прізвища, імені, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Раніше ми писали, що українці знову можуть отримати 6,5 тис. гривень допомоги.