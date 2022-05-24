Курс, кредити та бензин – найболючіші фінансові питання під час війни

НБУ знову змінив правила обміну валюти, а бензин на заправках досі не з'явився

Що чекає на українців найближчим часом / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни важливо не лише зуміти заробити гроші, а й правильно їх витратити. Адже купити низку товарів, таких, наприклад, як бензин, в Україні досить складно. Та й валютні правила змінюються майже щотижня.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися в нововведеннях та прогнозах на найближчий час.

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Хто за яким курсом платити?

20 травня НБУ знову змінив правила валютного ринку. Водночас він зменшив до 50 тис. грн ліміт на зняття валюти за кордоном із гривневих карток та дозволив банкам встановлювати комерційні курси для конвертації гривні у валюту при оплаті карткою за кордоном.

"Національний банк України також з 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту", – повідомили в НБУ.

За словами представників НБУ, це дозволить зблизити реальний обмінний курс та курс конвертації, а також це мінімізує "картковий туризм".

"За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном – це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз дуже важливо мінімізувати", – заявили в НБУ.

При цьому експортери повинні будуть продавати валютний виторг за фіксованим курсом 29,25 грн за долар. Експерти кажуть, що це ще більше тиснутиме на валютний ринок.

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"Додаткове навантаження ляже на експортерів, які можуть продавати лише за фіксованим, а купувати – за ринковим, спред між якими буде болючим. Це призведе до того, що бізнес почне шукати схеми та виводити бізнес з України", – пояснює старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

За його словами, це також призведе до зменшення купівельної спроможності біженців за кордоном, які розраховуються гривневими картками. Також постраждають айтішники.

"Те саме з ІТ-фахівцями. Щоправда, у більшості працівників ІТ є простір для маневру – заводити в Україну тільки стільки, скільки потрібно, залишаючи залишок за кордоном. І це ще один сигнал: граєш максимально в білу, заводиш всю виручку в Україну – страждатимеш за всіх", – каже Юрій Гайдай.

Що буде з кредитами у червні?

Поки що жоден із банків не анонсував продовження кредитних канікул після закінчення травня. Якщо все залишиться так, то вже з 1 червня в українських банках повертаються стандартні умови обслуговування кредитних карток.

"До 1 червня у ПриватБанку діють кредитні канікули. Це пільгові умови договору, коли клієнти можуть не вносити обов'язковий щомісячний платіж. Банк за це не штрафуватиме, а списуватиме лише відсоток за користування кредитними коштами. Про умови використання коштів у червні ми повідомимо окремо ", – заявили у ПриватБанку.

Схожа ситуація і в інших великих українських банках – кредитні канікули діють до 1 червня, що буде згодом, у фінустановах не повідомляють.

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Коли з'явиться пальне?

Пішов уже п'ятий тиждень, відколи чиновники обіцяють, що наступного тижня проблему дефіциту палива буде вирішено. Тим часом, купити паливо навіть по 51-58 грн за літр на заправках дуже складно. У черзі за бензином потрібно провести кілька годин, і якщо пощастить, то вдасться заправити заповітні 20 літрів.

Тим часом, є і такі АЗС, які продають бензин по 70-75 грн . Зазвичай там немає черг і можна заливати будь-яку кількість літрів.

Деякі АЗС заливають паливо лише за талонами. Відповідно, в мережі почали продавати талони в ці мережі – ціни від 60 до 75 грн за літр.

Якщо ви готові купити бензин самовивозом, то на сайтах оголошень його продають по 68-75 грн за літр . Продавці запевняють, що це паливо із брендових заправок, але перевірити це, як ви розумієте, неможливо.

Ну а якщо пошукати на сайтах оголошень, то можна знайти паливо з доставкою. Найдорожче, що ми бачили, коштувало 2400 грн за 20 літрову каністру. Тобто, літр обходився в 120 гривень.

Експерти та учасники ринку кажуть, що поки що попит все ще перевищує пропозицію, тож бензину на заправках не видно. Поліпшення на ринку може статися на початку червня, коли наростять постачання з Європи. При цьому дефіцит, за різними оцінками, може спостерігатись від трьох до шести місяців.

Раніше ми писали про те, що буде з доходами та заощадженнями українців. Про те, яким буде курс долара, найближчим часом читайте тут.