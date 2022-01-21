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Гривня не здає позиції: що відбувається на ринку валют

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 січня, 08:26
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 21 січня
Розповідаємо, що буде з курсом упродовж тижня
Розповідаємо, що буде з курсом упродовж тижня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 21 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,32 грн;
  • 1 євро – 32,11 грн;
  • 1 злотий – 7,10 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,70 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 8 копійок, євро – на 8 копійок. Курс злотого впав на 2 копійки, а курс рубля – на 3 копійки.

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Що було із курсом на міжбанку?

У четвер торги з долара відкрилися в діапазоні 28,2600/28,2800 грн, але до закриття валюта додала по 6 копійок у купівлі та продажу та завершила торги з показниками 28,32/28,34 грн.

Євро розпочав торги з показником 32,1033/32,1232 грн, а до закриття міжбанку єдина європейська валюта додала 2 копійки у купівлі та продажу та торгувалася за 32,12/32,14 грн .

Що відбувається на ринку валют?

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, результати аукціону з розміщення ОВДП, які 20 січня провів Мінфін, дуже скромні.

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До бюджету було залучено лише 4,15 млрд. грн. За словами експерта, такі настрої учасників ринку визначаються геополітичною ситуацією на кордоні України із Росією.

Гойлов зазначає, що ризик нового воєнного конфлікту змушує нерезидентів буквально "тікати" з українських ОВДП, що, звичайно ж, чинить сильний тиск на гривню.

Однак у середу ситуація на валютному ринку стабілізувалася і найближчим часом долар ослабне до 28,20 грн, а євро – до 32,10 грн.

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"Сьогодні" також писали, який курс 2022 року прогнозують самі українці, та розповідали, що буде з доларом у разі повномасштабного вторгнення РФ.

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