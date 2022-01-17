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Усі зусилля даремно? Що буде з курсом долара найближчим часом

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 18:52
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Разом з експертами розповідаємо прогноз курсу долара на найближчий тиждень
Долар в Україні може подорожчати
Долар в Україні може подорожчати / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Наступного тижня з 17 по 23 січня українська гривня продовжить девальвувати.

Такий прогноз дали експерти в ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

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За словами аналітика компанії "Центру біржових технологій" Максима Орищака, цей період стане для гривні негативним і середній курс продажу коливатиметься від 27,75 до 28,10 грн.

"Населення не є причиною девальваційної динаміки, тобто ми не чекаємо з їхнього боку зростання попиту на валюту. А ось бізнес та спекулянти провокуватимуть гривню до падіння", – каже Орищак.

На думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, наступного тижня тренд на ослаблення гривні збережеться. Українська валюта рушить у зону 28,2-28,3 грн за долар, вважає аналітик.

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Найпесимістичніший прогноз дав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На його думку, гривня ослабне до 28,5 грн, незважаючи на зусилля Нацбанку.

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що у цій ситуації прогнозувати що-небудь складно.

Експерт сподівається, що Нацбанк зможе зупинити девальвацію та до кінця січня зміцнити гривню на позначці 27,5 грн/долар.

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Що може вдарити по долару

За словами експертів "Сьогодні", напружена геополітична ситуація у відносинах з Росією може дуже серйозно вплинути на курс гривні не на краще.

Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній вважає, що саме це спричинило зростання долара і те, що інвестори почали продавати українську гривню.

У такій ситуації українцям рекомендують зберігати заощадження в іноземній валюті.

"Сьогодні" також писали, що буде з доларом у перші два місяці 2022 року.

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