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Ціни на пальне зашкалюють, а виплати переселенцям затримують – головне про гроші за тиждень

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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14 травня, 07:10
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Розповідаємо про найважливіші новини зі сфери економіки за тиждень з 9 по 13 травня
Коротко про найважливіше за тиждень
Коротко про найважливіше за тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Продовжує рости в ціні автогаз на тлі дефіциту на пальне в Україні, а долар на "чорному ринку" робить різкі повороти. Водночас виплати нарахували не всім переселенцям, а у Верховній Раді розмірковують над новими штрафами для українців.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися головні економічні новини за тиждень, що минає, і які ви могли пропустити.

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Ціни на автогаз пробивають стелю

Після 9 травня на українських АЗС різко подорожчав автогаз, хоч ціни на бензин і дизель номінально втримують на стабільній позначці. Так, за літр автогазу просять, в середньому, 33,04 грн – це на 1,1 грн більше, ніж раніше.

Водночас бензин А-95 збувають за середньою ціною 37,71 грн/л, бензин А-92 – за 36,7 грн/л, а дизельне пальне – за 42,75 грн/л. Цікаво, що вартість автогазу різко піднялася майже в усіх мережах заправок, інколи ціну раптово підіймали на 2 грн/л.

Нові правила в мережі WOG

У мережі АЗС WOG оновили ліміти на продаж бензину для українців під час кризи з пальним. Із кінця квітня на цих заправках продавали лише по 10 літрів бензину на одне авто за добу, і продаж здійснювали лише приватним клієнтам за умови наявності картки лояльності PRIDE. Розраховуватися можна було як готівкою, так і банківськими картками.

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Із травня ліміт вирішили збільшити з 10 до 20 літрів в одні руки на добу.Нововведення почало діяти з 9 травня, знову ж таки, лише для користувачів системи PRIDE, яка контролюватиме обмеження автоматично.

Нові правила ввели для того, аби забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури.

Не всі переселенці отримали 2000 грн

У Мінсоцполітики нараховують внутрішньо переміщеним українцям по 2000 грн (дітям та людям з інвалідністю дають по 3000 грн). Однак станом на початок травня не всі заявники отримали грошову підтримку від держави. Українці, які оформили заявку на виплату допомоги на проживання через "Дію" або ЦНАПи, мають отримати суми за березень та квітень.

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За інформацією відомства, наразі здійснили п’ять фінансових траншів. Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна наголосила, що допомогу виплатять всім. Мовляв, тим, хто її ще не отримав, вона надійде в рамках останнього траншу.

Затримку пояснюють тим, що не встигли опрацювати всі заяви. Деякі з них навіть не надійшли з областей. Відтак, щойно дані отримають, гроші нарахують всім, хто про це просив.

Курс долара на "чорному ринку" порушує всі правила

На "чорному ринку" в Україні курс долара стабілізувався й втримується кілька днів поспіль на одному рівні. Станом на 10 травня, в середньому, долари продавали по 33,7 грн, а продавали по 33,4 грн.

Це досить високий курс, оскільки офіційне значення становить 29,25 грн і НБУ заборонив продавати долар дорожче 32,18 грн. Однак на "чорному ринку" свої закони, які не співвідносяться з легальним валютним бізнесом.

Серед пропозицій в областях, найнижчий курс долара становить 33,48 грн, а найвищий – 34 грн.

Нові штрафи в Україні

Українці на рівному місці можуть втратити від 3400 до 5100 грн. Такі розміри штрафів планують впровадити за незаконне носіння військової форми в умовах воєнного стану. Відповідний законопроєкт опрацьовують у профільному комітеті Верховної Ради України.

Якщо порушника затримають у формі з відзнакою повторно, штраф зросте. Доведеться заплатити від 5117 до 6800 грн або відпрацювати до 40 днів на громадських роботах. Народні депутати також хочуть запровадити покарання за носіння уніформи поліції та працівників інших правоохоронних органів без відповідного дозволу.

125 тис. грн на підтримку бізнесу

В Україні запускають грантовий фонд на підтримку бізнесу під час війни. 300 малих та мікропідприємств можуть отримати 125 тис. грн (4000 євро). Для участі в програмі, потрібно подати заявку на порталі "Дія".

Звернутися за грошовою допомогу може бізнес, який:

  • розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії;
  • виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті;
  • постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів.

Раніше "Сьогодні" писали, за скільки можна купити квартири в новобудовах Ужгорода та інших міст Закарпатської області. Дізнайтеся також, як оформити допомогу по безробіттю в окупації.

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