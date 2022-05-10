Понад 6 тис. грн на "рівному місці": за що українцям загрожують немаленькі штрафи

Розповідаємо, за що ще у Верховній Раді хочуть розпочати штрафувати українців

Українців затримуватимуть за носіння військової форми / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні за незаконне носіння військової форми каратимуть більш серйозними штрафами.

Законопроєкт з відповідними змінами зараз обробляється у комітеті Верховної Ради.

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Отже, за одягання форми з відзнакою можна отримати штраф у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 3400 до 5100 грн.

Якщо вас затримають на повторному порушенні, штраф буде від 300 до 400 мінімумів, що становить від 5117 грн до 6800 грн. Штраф у цьому разі може бути замінено громадськими роботами від 30 до 40 діб.

Також нардепи хочуть запровадити покарання за носіння уніформи поліції та працівників інших правоохоронних органів без дозволу на це.

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Штрафи у Німеччині

Українці у Німеччині можуть через незнання розлучитися з великими сумами грошей, бо штрафують у цій країні за багато речей, на які в Україні дивляться крізь пальці.

Наприклад, якщо ви підете вигулювати свого собаку і не візьмете з собою спеціальний мішечок для того, щоб прибрати за ним, вам загрожує штраф від 35 до 250 євро (від 1139 грн до 8141 грн).

За відсутність фар на велосипеді можна отримати штраф від 20 до 35 євро (від 651 грн до 1139 грн), а за годування голубів заплатити доведеться до 5000 євро.

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Детальніше про штрафи в цій країні дивіться нашому матеріалі, а також читайте, яке покарання тимчасово скасували для українських водіїв.