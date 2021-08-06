Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії – Мінсоцполітики готує закон

Страховий стаж запропонували зараховувати навіть тим, хто трудиться в тіньовому секторі економіки

Страховий стаж для пенсії хочуть рахувати по-новому / Фото: Сьогодні

Українцям, які працюють в тіньовому секторі економіки (не працевлаштовані офіційно), можуть дати право на нарахування страхового стажу. Цей стаж необхідний для отримання пенсії. Якщо не змінити існуючі норми законодавства, півмільйона людей можуть залишитися взагалі без пенсій.

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Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, відомство вже напрацьовує відповідний законопроєкт.

"Півмільйона людей не матимуть необхідні 15 років [стажу], які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. І ми над цим працюємо. Ми розробили законопроєкт і направили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі, тому що що більше людей залучено до системи соціального страхування, чим більше працює, тим більше вони мають права на гідну пенсію", – заявила Лазебна.

За її словами, окрім тіньової економіки, в Україні також поширюється неповна зайнятість, що позбавляє значну кількість людей виплат при досягненні пенсійного віку. Особливо це стосується тих, кому не вистачає трудового стажу для отримання пенсії, підкреслила міністр.

З "тінню" борються

З 1 липня в Україні почалися масштабні перевірки бізнесу на предмет дотримання трудового законодавства. Державна інспекція праці насамперед навідується до тих компаній, які підозрюються у використанні неофіційного праці і без оформлення трудових взаємин із працівниками.

Зокрема, перевіряючі нагрянуть, якщо:

кількість працівників не відповідає обсягам виконаних робіт;

роботодавці не подають до ПФУ відомостей про прийом на роботу співробітників (в т. ч. відсутність найманих працівників у торговців підакцизними товарами);

різко (на 20% і більше) зросла кількість співробітників, які працюють неповний робочий день;

фізособи працюють за цивільно-правовим договором з одним роботодавцем більше року;

у роботодавця 30% і більше співробітників працюють за цивільно-правовими договорами;

протягом року скорочено 10% і більше персоналу.

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У Мінекономіки впевнені, що ця кампанія приносить плоди. У відомстві підрахували, що після початку перевірок, в липні, в Україні офіційно працевлаштувалися на 12% більше людей, ніж у червні.

Тіньова економіка – економічна діяльність, яка проходить повз державний контроль та облік (немає реєстрації, не платяться податки тощо).

Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% ВВП (+2 пункти порівняно з 2019-м). Ніякі дані за 2021 рік ще не оприлюднені.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що пенсії українців можна підвищити удвічі:

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Також повідомлялося, що в Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС. Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з доплатою за липень.

Крім того, до деяких пенсій додадуть по 400 гривень.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа