Теневая занятость перестанет быть преградой для пенсии – Минсоцполитики готовит закон

Страховой стаж предложили засчитывать даже тем, кто трудится в теневом секторе экономики

Страховой стаж для пенсии хотят считать по-новому / Фото: Сегодня

Украинцам, которые работают в теневом секторе экономики (не трудоустроены официально), могут дать право на начисление страхового стажа. Этот стаж необходим для получения пенсии. Если не изменить существующие нормы законодательства, полмиллиона человек могут остаться вообще без пенсий.

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Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, ведомство уже нарабатывает соответствующий законопроект.

"Полмиллиона человек не будут иметь необходимые 15 лет [стажа], которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше, потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше их работает, тем больше они имеют права на достойную пенсию", – заявила Лазебная.

По ее словам, кроме теневой экономики, в Украине также распространяется неполная занятость, что лишает значительное количество людей выплат при достижении пенсионного возраста. Особенно это касается тех, кому не хватает трудового стажа для получения пенсии, подчеркнула министр.

С "тенью" борются

С 1 июля в Украине начались масштабные проверки бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства. Государственная инспекция труда в первую очередь наведывается к тем компаниям, которые подозреваются в использовании неофициального труда и без оформления трудовых отношений с работниками.

В частности, проверяющие нагрянут, если:

количество работников не соответствует объемам выполненных работ;

работодатели не подают в ПФУ сведений о приеме на работу сотрудников (в т. ч. отсутствие наемных работников у торговцев подакцизными товарами);

резко (на 20% и больше) выросло количество сотрудников, которые работают неполный рабочий день;

физлица работают по гражданско-правовому договору с одним работодателем больше года;

у работодателя 30% и более сотрудников работают по гражданско-правовым договорам;

в течение года сокращено 10% и более персонала.

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В Минэкономики уверены, что эта кампания приносит плоды. В ведомстве подсчитали, что после начала проверок, в июле, в Украине официально трудоустроилось на 12% больше человек, чем в июне.

Теневая экономика – экономическая деятельность, которая проходит мимо государственного контроля и учета (нет регистрации, не платятся налоги и т. д.).

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30% ВВП (+2 пункта по сравнению с 2019-м). Никакие данные за 2021 год еще не обнародованы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза:

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Также сообщалось, что в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.

Кроме того, к некоторым пенсиям добавят по 400 гривен.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа