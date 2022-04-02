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Черговий удар по гаманцю: як зросли ціни на продукти з початку війни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 квітня, 14:23
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Розповідаємо, на скільки більше з початку воєнного стану українцям доводиться платити в супермаркетах за продукти
Деякі продукти харчування піднялись у ціні
Деякі продукти харчування піднялись у ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Як і всі товари, деякі продукти в Україні здорожчали. На це вплинули різні складнощі, що виникають через бойові дії. Проте зростання цін нерівномірне, а за деякі товари українці платять майже так само, як і до воєнного стану.

"Сьогодні" розібралися, як змінилися ціни на основні продукти в Україні з початку війни.

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Ціна на гречку

Щоб порівняти вартість продуктів, ми звернулися до даних на сайті "Мінфін".

Ціни фіксують у найбільших та найпопулярніших супермаркетах України, потім їх зводять до середньомісячного показника. Так, на кінець лютого цей показник на кілограм гречки становив 50,48 грн. Уже в березні ціна змінилась товар подорожчав.

Отже, в середньому через місяць війни за кілограм гречки доводилось платити вже 50,81 грн. Проте у квітні відзначають ще більше зростання. Станом на 1 квітня середня ціна по магазинах 59,25 грн.

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Що відбувається з цінами на хліб та борошно

До прикладу візьмемо батон "Київський нарізний". На лютий середньомісячна ціна складала 24,33 грн. У березні зростання не відбулося, ціна залишилась такою ж. А от уже станом на 1 квітня показник сягнув 24,70 грн.

Борошно "Хуторок пшеничне" у лютому в середньому коштувало 42,83 грн, у березні ціна впала до 41,50 грн. Уже з початку квітня видно помірне зростання до 41,90 грн.

Скільки коштує олія, молоко та яйця

Олія Олейна рафінована 850 мл з початку війни так змінювалась в ціні:

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  • середньомісячний показник у лютому 56,83 грн;
  • у березні 57,24 грн;
  • станом на 1 квітня 55,40 грн.

Ціни на молоко "Яготинське 2,6%" 900 мл зростали так:

  • середньомісячний показник у лютому 32,16 грн;
  • у березні 33,61 грн;
  • станом на 1 квітня – 35,50 грн.

Дані про яйця курячі "Ясенсвіт" (С1 10 шт.):

  • середньомісячний показник у лютому 40,29 грн;
  • у березні 40,30 грн;
  • станом на 1 квітня – 33,90 грн.

Скільки ми платитимемо за продукти після війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, чи варто українцям чекати на інфляцію. Про це нам розповів експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Пендзин пояснив, що ціни на продукти в Україні формуються від вартості аграрної сировини на міжнародних ринках. До війни внутрішні ціни в Україні відповідали тим, що були у світі, адже ми були великою аграрною державою-експортером.

Однак зараз країна обмежила експорт, і все зерно, зібране торік, залишилося в Україні. Відтепер ціни в Україні не відповідатимуть тим, що у світі. І значне подорожчання буде саме на тих ринках, куди ми раніше постачали свою продукцію.

А от в Україні все буде більш-менш в нормі.

"Україна повністю забезпечена продовольством на декілька років, якщо нічого не зміниться, якщо експорт стоятиме мертво, і все залишатиметься як є. Ціни не сильно зростуть, буде максимум 10-12% зростання. Локально, цілком можливо, будуть дефіцити, пов'язані з логістикою. А там, де буде спокійно, де не буде бойових дій, там все буде гаразд", – зазначив Пендзин.

Також ми писали, які продукти в Україні дорожчатимуть найближчим часом та скільки коштують продукти в Італії та Німеччині.

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