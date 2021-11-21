Деяких українців можуть позбавити пенсії. Хто ризикує залишитися без виплат у 2022 році

Декілька років тому МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців

Усі, хто не виконає умови, мають працювати до 63 або 65 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців у 2022 році підвищать вимоги отримання пенсії у 60 років. Через це частина наших співвітчизників залишаться без виплат.

Як йдеться у законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців.

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Вже з січня частина українців, які не виконають умов, мають працювати ще кілька додаткових років. Таким чином:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, хто має 29 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, хто має від 19 до 29 років стажу;

у 65 років виходитимуть на пенсію ті, хто має від 15 до 19 років стажу.

Стаж для українців

Декілька років тому МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців. Логіка у цій пропозиції є: податки працюючих не покривають витрати на забезпечення виплат. Пенсійний вік в Україні один із найнижчих у Європі. Навіть сусідні Росія та Білорусь зважилися на посилення правил. ООН ще вісім років тому рекомендувала країнам поступово збільшувати вік виходу на пенсію до 65 років.

Причин цього кілька:

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тривалість життя зростає у всіх країнах;

українці, які досягли 60-річчя, все ще залишаються працездатними та можуть продовжувати будувати кар'єру;

народжуваність падає у всіх розвинених країнах, що розвиваються, людей, молодших 60 років, стає все менше;

підвищення пенсійного віку дозволяє скорочувати кількість пенсіонерів.

Раніше ми повідомляли, що деякі категорії українців можуть вийти на пенсію раніше призначеного віку та отримувати виплати від держави вже з 45, 50 та 55 років.