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Деяких українців можуть позбавити пенсії. Хто ризикує залишитися без виплат у 2022 році

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
21 листопада, 06:30
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Декілька років тому МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців
Усі, хто не виконає умови, мають працювати до 63 або 65 років
Усі, хто не виконає умови, мають працювати до 63 або 65 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців у 2022 році підвищать вимоги отримання пенсії у 60 років. Через це частина наших співвітчизників залишаться без виплат.

Як йдеться у законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців.

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Вже з січня частина українців, які не виконають умов, мають працювати ще кілька додаткових років. Таким чином:

  • у 60 років на пенсію виходитимуть ті, хто має 29 і більше років стажу;
  • у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, хто має від 19 до 29 років стажу;
  • у 65 років виходитимуть на пенсію ті, хто має від 15 до 19 років стажу.

Стаж для українців

Декілька років тому МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців. Логіка у цій пропозиції є: податки працюючих не покривають витрати на забезпечення виплат. Пенсійний вік в Україні один із найнижчих у Європі. Навіть сусідні Росія та Білорусь зважилися на посилення правил. ООН ще вісім років тому рекомендувала країнам поступово збільшувати вік виходу на пенсію до 65 років.

Причин цього кілька:

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  • тривалість життя зростає у всіх країнах;
  • українці, які досягли 60-річчя, все ще залишаються працездатними та можуть продовжувати будувати кар'єру;
  • народжуваність падає у всіх розвинених країнах, що розвиваються, людей, молодших 60 років, стає все менше;
  • підвищення пенсійного віку дозволяє скорочувати кількість пенсіонерів.

Раніше ми повідомляли, що деякі категорії українців можуть вийти на пенсію раніше призначеного віку та отримувати виплати від держави вже з 45, 50 та 55 років.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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