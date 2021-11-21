Деяких українців можуть позбавити пенсії. Хто ризикує залишитися без виплат у 2022 році

Для українців у 2022 році підвищать вимоги отримання пенсії у 60 років. Через це частина наших співвітчизників залишаться без виплат.
Як йдеться у законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців.
Вже з січня частина українців, які не виконають умов, мають працювати ще кілька додаткових років. Таким чином:
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- у 60 років на пенсію виходитимуть ті, хто має 29 і більше років стажу;
- у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, хто має від 19 до 29 років стажу;
- у 65 років виходитимуть на пенсію ті, хто має від 15 до 19 років стажу.
Стаж для українців
Декілька років тому МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців. Логіка у цій пропозиції є: податки працюючих не покривають витрати на забезпечення виплат. Пенсійний вік в Україні один із найнижчих у Європі. Навіть сусідні Росія та Білорусь зважилися на посилення правил. ООН ще вісім років тому рекомендувала країнам поступово збільшувати вік виходу на пенсію до 65 років.
Причин цього кілька:
- тривалість життя зростає у всіх країнах;
- українці, які досягли 60-річчя, все ще залишаються працездатними та можуть продовжувати будувати кар'єру;
- народжуваність падає у всіх розвинених країнах, що розвиваються, людей, молодших 60 років, стає все менше;
- підвищення пенсійного віку дозволяє скорочувати кількість пенсіонерів.
Раніше ми повідомляли, що деякі категорії українців можуть вийти на пенсію раніше призначеного віку та отримувати виплати від держави вже з 45, 50 та 55 років.