Світ із таким не стикався: скільки людей можуть голодувати через війну РФ

Розповідаємо, які ще причини можуть призвести до глобального голоду, крім війни

Які регіони залишаться без їжі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через російську війну проти України світ опинився на порозі глобальної продовольчої кризи. Наразі на Землі залишилось запасів пшениці лише на 10 тижнів.

Про це заявила гендиректорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер на засіданні Ради Безпеки ООН.

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За її словами, такої кризи людство ще не бачило, однак війна – це лише одна з причин. Ще однією проблемою є обірвання ланцюжків постачання є й заборона експорту пшениці з Індії.

"Прямо скажу, російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Це просто підкинуло хмизу у вогонь, який давно тлів. Криза, яку ми виявили задовго до пандемії COVID-19, засвідчила крихкість наших ланцюжків постачання,- заявила глава Gro Intelligence.

Скільки людей можуть зіткнутися з голодом?

У зоні продовольчого ризику опинилися понад 400 мільйонів людей, які ризикують опинитися без їжі.

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Крім цього, нові ціни на сільськогосподарську продукцію вже знищили від 3 до 5% ВВП у деяких країнах, найбільше постраждали:

Північна Африка;

Близький Схід;

Африканський ріг;

Західна і Центральна Азія.

Менкер наголосила, що нинішнє становище значно гірше ніж під час кризи 2007 і 2008 років. Все ускладнює і засуха у багатьох регіонах.

"Наразі спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який коли-небудь бачив світ, в той час як доступ до добрив сильно обмежений, а посуха в регіонах, де вирощують пшеницю, є найбільш екстремальною за останні 20 років, – зазначила вона.

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Експорт зерна з України

Росія блокує поставки зерна через українські порти, навмисно посилюючи продовольчу кризу. Однак Україна знайшла спосіб експортувати хоча б частинку пшениці.

23 травня У Литву прибув перший тестовий поїзд з українським зерном, який слідував в обхід Білорусі через Польщу.

Поїзд з рятівним зерном прибув до міста Шештокус і звідти вирушить у порт Клайпеда. Цього тижня до Литви з України мають приїхати ще два поїзди з зерном та іншою продукцією, зокрема кукурудзою.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з цінами на зерно у світі і розповідали, як деякі країни можуть допомогти з розблокуванням українських портів.