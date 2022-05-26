Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Світ із таким не стикався: скільки людей можуть голодувати через війну РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 09:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які ще причини можуть призвести до глобального голоду, крім війни
Які регіони залишаться без їжі
Які регіони залишаться без їжі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через російську війну проти України світ опинився на порозі глобальної продовольчої кризи. Наразі на Землі залишилось запасів пшениці лише на 10 тижнів.

Про це заявила гендиректорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер на засіданні Ради Безпеки ООН.

Реклама

За її словами, такої кризи людство ще не бачило, однак війна – це лише одна з причин. Ще однією проблемою є обірвання ланцюжків постачання є й заборона експорту пшениці з Індії.

"Прямо скажу, російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Це просто підкинуло хмизу у вогонь, який давно тлів. Криза, яку ми виявили задовго до пандемії COVID-19, засвідчила крихкість наших ланцюжків постачання,- заявила глава Gro Intelligence.

Скільки людей можуть зіткнутися з голодом?

У зоні продовольчого ризику опинилися понад 400 мільйонів людей, які ризикують опинитися без їжі.

Реклама

Крім цього, нові ціни на сільськогосподарську продукцію вже знищили від 3 до 5% ВВП у деяких країнах, найбільше постраждали:

  • Північна Африка;
  • Близький Схід;
  • Африканський ріг;
  • Західна і Центральна Азія.

Менкер наголосила, що нинішнє становище значно гірше ніж під час кризи 2007 і 2008 років. Все ускладнює і засуха у багатьох регіонах.

"Наразі спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який коли-небудь бачив світ, в той час як доступ до добрив сильно обмежений, а посуха в регіонах, де вирощують пшеницю, є найбільш екстремальною за останні 20 років, – зазначила вона.

Реклама

Експорт зерна з України

Росія блокує поставки зерна через українські порти, навмисно посилюючи продовольчу кризу. Однак Україна знайшла спосіб експортувати хоча б частинку пшениці.

23 травня У Литву прибув перший тестовий поїзд з українським зерном, який слідував в обхід Білорусі через Польщу.

Поїзд з рятівним зерном прибув до міста Шештокус і звідти вирушить у порт Клайпеда. Цього тижня до Литви з України мають приїхати ще два поїзди з зерном та іншою продукцією, зокрема кукурудзою.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з цінами на зерно у світі і розповідали, як деякі країни можуть допомогти з розблокуванням українських портів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,18 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29688.71

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1925.58

Litecoin (LTC)

66.83

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти