Попереду Чорна п'ятниця: "Нова пошта" розширює штат

Для "Нової пошти" високий сезон починається в жовтні і триває до Нового року

"Нова пошта" додатково набирає 2500 співробітників / Фото: Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" хоче набрати ще 2500 співробітників на посади кур'єрів, вантажників на сортувальні термінали, операторів відділень по всій Україні. Причина такого рішення – підготовка до високого сезону (в цей час збільшуються обсяги поставок).

Про це пише прес-служба "Нової пошти".

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HRD "Нової пошти" Ніна Масюк сказала, що всі співробітники будуть оформлені в штат і залишаться працювати на постійній основі.

Високий сезон для "Нової пошти" починається вже в жовтні. Зазвичай він триває до Нового року.

В цей період року люди роблять велику кількість покупок з різних інтернет-магазинів.

Обсяги поставок піднімаються на 30-50% (якщо порівнювати з літнім часом).

Причина великого обсягу поставок – час акційних пропозицій Чорної п'ятниці, закупівля подарунків для близьких і рідних до новорічно-різдвяних свят.

"НоваПей" зможе працювати без посередників з платіжними системами

"НоваПей" – небанківська фінансова установа. Завдяки їй клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима. Платіжна система "НоваПей" першою серед приватних небанківських фінансових установ стала учасником міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.

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Тепер компанія "НоваПей" зможе працювати без посередників з платіжними системами.

"Ставши учасником МПС Visa і MasterCard," НоваПей "може тепер проводити прямі розрахунки, більш ефективно будувати технології обробки операцій, розширити функціонал мобільного застосування та онлайн-кабінету "Нової пошти" для наших клієнтів" , – коментує гендиректор "НоваПей" Андрій Кривошапко.

"Нова пошта" має намір збільшити кількість своїх поштоматів

"Нова пошта" до кінця 2021 року має намір збільшити кількість своїх поштоматів в 2,4 рази – з 7045 до 17 тис. одиниць.

На сьогоднішній день мережа нараховує 7045 поштоматів в 279 населених пунктах України.

Нагадаємо, що на початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

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Крім того, компанія почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини – третього в світі експортера одягу. Посилка буде в дорозі від 8 робочих днів.