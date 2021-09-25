Попереду Чорна п'ятниця: "Нова пошта" розширює штат

"Нова пошта" хоче набрати ще 2500 співробітників на посади кур'єрів, вантажників на сортувальні термінали, операторів відділень по всій Україні. Причина такого рішення – підготовка до високого сезону (в цей час збільшуються обсяги поставок).
Про це пише прес-служба "Нової пошти".
HRD "Нової пошти" Ніна Масюк сказала, що всі співробітники будуть оформлені в штат і залишаться працювати на постійній основі.
Високий сезон для "Нової пошти" починається вже в жовтні. Зазвичай він триває до Нового року.
- В цей період року люди роблять велику кількість покупок з різних інтернет-магазинів.
- Обсяги поставок піднімаються на 30-50% (якщо порівнювати з літнім часом).
- Причина великого обсягу поставок – час акційних пропозицій Чорної п'ятниці, закупівля подарунків для близьких і рідних до новорічно-різдвяних свят.
"НоваПей" зможе працювати без посередників з платіжними системами
"НоваПей" – небанківська фінансова установа. Завдяки їй клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима. Платіжна система "НоваПей" першою серед приватних небанківських фінансових установ стала учасником міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.
Тепер компанія "НоваПей" зможе працювати без посередників з платіжними системами.
"Ставши учасником МПС Visa і MasterCard," НоваПей "може тепер проводити прямі розрахунки, більш ефективно будувати технології обробки операцій, розширити функціонал мобільного застосування та онлайн-кабінету "Нової пошти" для наших клієнтів" , – коментує гендиректор "НоваПей" Андрій Кривошапко.
"Нова пошта" має намір збільшити кількість своїх поштоматів
- "Нова пошта" до кінця 2021 року має намір збільшити кількість своїх поштоматів в 2,4 рази – з 7045 до 17 тис. одиниць.
- На сьогоднішній день мережа нараховує 7045 поштоматів в 279 населених пунктах України.
Нагадаємо, що на початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.
Крім того, компанія почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини – третього в світі експортера одягу. Посилка буде в дорозі від 8 робочих днів.