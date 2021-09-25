Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Попереду Чорна п'ятниця: "Нова пошта" розширює штат

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 10:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для "Нової пошти" високий сезон починається в жовтні і триває до Нового року
"Нова пошта" додатково набирає 2500 співробітників
"Нова пошта" додатково набирає 2500 співробітників / Фото: Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" хоче набрати ще 2500 співробітників на посади кур'єрів, вантажників на сортувальні термінали, операторів відділень по всій Україні. Причина такого рішення – підготовка до високого сезону (в цей час збільшуються обсяги поставок).

Про це пише прес-служба "Нової пошти".

Реклама

HRD "Нової пошти" Ніна Масюк сказала, що всі співробітники будуть оформлені в штат і залишаться працювати на постійній основі.

Високий сезон для "Нової пошти" починається вже в жовтні. Зазвичай він триває до Нового року.

  • В цей період року люди роблять велику кількість покупок з різних інтернет-магазинів.
  • Обсяги поставок піднімаються на 30-50% (якщо порівнювати з літнім часом).
  • Причина великого обсягу поставок – час акційних пропозицій Чорної п'ятниці, закупівля подарунків для близьких і рідних до новорічно-різдвяних свят.

"НоваПей" зможе працювати без посередників з платіжними системами

"НоваПей" – небанківська фінансова установа. Завдяки їй клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима. Платіжна система "НоваПей" першою серед приватних небанківських фінансових установ стала учасником міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.

Реклама

Тепер компанія "НоваПей" зможе працювати без посередників з платіжними системами.

"Ставши учасником МПС Visa і MasterCard," НоваПей "може тепер проводити прямі розрахунки, більш ефективно будувати технології обробки операцій, розширити функціонал мобільного застосування та онлайн-кабінету "Нової пошти" для наших клієнтів" , – коментує гендиректор "НоваПей" Андрій Кривошапко.

"Нова пошта" має намір збільшити кількість своїх поштоматів

  • "Нова пошта" до кінця 2021 року має намір збільшити кількість своїх поштоматів в 2,4 рази – з 7045 до 17 тис. одиниць.
  • На сьогоднішній день мережа нараховує 7045 поштоматів в 279 населених пунктах України.

Нагадаємо, що на початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

Реклама

Крім того, компанія почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини – третього в світі експортера одягу. Посилка буде в дорозі від 8 робочих днів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Загроза світової кризи
Як Evergrande опинилася на межі краху

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти