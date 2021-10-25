На український ринок вийде конкурент АТБ: коли відкриють перший магазин Lidl

Найбільша українська мережа АТБ налічує більше 1200 магазинів

Європейські супермаркети вважаються рітейлером з "жорсткими дисконтами" / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерти вважають, що найбільша європейська мережа супермаркетів Lidl, за прикладом якої відкривалися перші магазини АТБ, навряд чи з'явиться в Україні, в 2022 році.

Про це повідомляє профільне видання Fuit-inform.

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Імовірно, відкриття Lidl може привести до закриття кількох українських мереж – "Екомаркету" і "Великої Кишені". А запуск торгової мережі займе більше року, при цьому офіційного підтвердження від компанії досі немає. Це пов'язано з внутрішньою політикою – вони не афішують свої плани.

"Ми знаємо про випадки, коли міжнародна група заявляла про те, що відкриє свій бізнес в Україні, але кілька разів переносила запуск першого магазину, а за підсумком і зовсім не запустилася або запустилася через роки, наприклад, як IKEA", – пояснив глава галузевої групи з ритейлу і оптової дистрибуції великої компанії Олександр Ямпольський.

Переваги Lidl

Європейські супермаркети вважаються рітейлером з "жорсткими дисконтом". Компанія економить на упаковках і рекламі і регулярно робить суттєві знижки для покупців. Асортимент в торгових точках, як правило, становить близько 1500-2000 товарів. В основному на полицях магазинів у Lidl товари власного виробництва.

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Ціни в Lidl дешевше за рахунок:

знижок з постачальниками, оскільки компанія купує великим оптом;

дешевше коштують товари власного виробництва;

економії на кількості продавців в залі;

економії на обладнанні (товари стоять просто в коробках на полицях);

Також у компанії жорсткі європейські вимоги до якості продуктів. А ще, вона тісно співпрацює з місцевими виробниками свіжих продуктів.

"Ключовою перевагою Lidl для українського ринку можуть стати недорогі якісні імпортні продукти і власні торгові марки", – заявила експерт Юлія Дзюба.

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Lidl – головний конкурент АТБ

Бізнес-модель Lidl в 90-х намагалися копіювати дніпропетровські бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун та Сергій Тарасюк. Вони продавали товари на палетах, а замість комфорту покупцям пропонували низькі ціни. Але у них подібне не спрацювало – довелося обладнати стелажі і сортувати товари для зручності покупців.

Найбільша українська мережа АТБ налічує більше 1200 магазинів. Вона багато років працювала в форматі дискаунтера, але з більш широким асортиментом. Але останнім часом компанія почала міняти концепцію – з'явилися сучасні "чорні" магазини. Також компанія працює над поліпшеннями магазинів і власних товарів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данилова, є спецоперацією російських спецслужб.