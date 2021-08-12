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В Україну повернулася російська мережа супермаркетів – в РНБО були проти

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
12 серпня, 14:50
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Компанія відкрила поки два супермаркети, однак планує запустити роботу 40
Секретар РНБО Олексій Данилов був проти відкриття супермаркетів в Україні. Колаж: "Сьогодні"
Секретар РНБО Олексій Данилов був проти відкриття супермаркетів в Україні. Колаж: "Сьогодні"

В Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова є спецоперацією російських спецслужб.

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Про це повідомляє LIGA.net.

Мережа вже запустилася в Нікополі і в Павлограді (Дніпропетровська область). Як розповів колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, у компанії в планах запустити в Україні 40 супермаркетів. Вони можуть з'явитися в країні до кінця року.

В першу чергу супермаркети хочуть відкривати в Дніпропетровській і Київській областях.

Що відомо про мережу супермаркетів Mere

Мережа є проектом власників мережі дискаунтерів "Світлофор". В кінці 2020 року перший магазин Mere відкрився в українському Миколаєві, правда, через деякий час він закритися через невстановлені причини. Як позиціонує себе мережу, ціни в їхніх супермаркетах на 20% нижчими від ринкових.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська мережа магазинів Mere на території України працювати не буде.

"Це спецоперація російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виробничого процесу для досягнення своїх політичних цілей", – розповів Данілов.

Він вважає, що за відкриття цих супермаркетів також повинні нести відповідальність мери і депутати.

У РНБО на відкриття супермаркетів і плани мережі поки не відреагували.

Раніше в Служба безпеки України задокументували нові факти протиправної діяльності, якою займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry, провела нову серію обшуків, а також припинила роботу частини з магазинів мережі.

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