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Вонь и аномальная жара: из-за условий в вагонах "Укрзализныци" пассажирам стало плохо

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 14:29
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Женщина пожаловалась на очень высокую температуру в вагонах и отсутствие свежего воздуха из-за чего стало плохо ее ребенку
Пассажиры пожаловались на адские условия “Укрзализныци”
Пассажиры пожаловались на адские условия “Укрзализныци” / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажирка "Укрзализныци" в очередной раз пожаловалась на ужасные условия в поездах, в тому числе небывалую температуру в вагонах.

Об этом оставила отзыв недовольная пользовательница на личной странице в Facebook.

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По словам возмущенной женщины, неприятная ситуация произошла в поезде "Днепр-Трускавец" и температура воздуха в купе была такой высокой, что ребенку стало плохо.

Также в поезде очень воняло, а никакой вентиляции не было.

"Как можно врубить отопления по наружной температуре? И главный подающий, (со слов проводника) это машинист!", – пишет Яна Струнина.

Укрзализныця в комментариях к сообщению попросила у женщины телефон, чтобы предоставить обратную связь.

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"Ребенку стало плохо утром. Потому температура в купе превышала все нормы! И я даже не нашла, где найти место со свежим воздухом кроме перехода через вагона, но и там за ночь так накурили, как и в туалетах, что лучше было остаться там, где был. Невозможно так перевозить людей по 18 часов! И еще брать за это деньги!", – написала пассажирка.

Также представители перевозчика извинились перед женщиной, а она посоветовала лучше следить за условиями, а не за документами пассажиров.

Ранее на сервис "Укрзализныци" пожаловалась еще одна пассажирка, которой пришлось путешествовать без билета, так как она просто не смогла его приобрести.

Также с 21 октября для путешествий железнодорожным транспортом нужно иметь отрицательный тест на коронавирус или справку о сделанной прививке.

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Для этого "Укрзализныця" создала пункты прививок и тестирования для всех желающих прямо на вокзалах.

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