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Сморід і аномальна спека: через умови в вагонах "Укрзалізниці" пасажирам стало погано

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 14:29
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Жінка поскаржилася на дуже високу температуру в вагонах і відсутність свіжого повітря через що стало погано її дитині
пасажири поскаржилися на пекельні умови "Укрзалізниці"
пасажири поскаржилися на пекельні умови "Укрзалізниці" / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажир "Укрзалізниці" вкотре поскаржився на жахливі умови у потягах, зокрема небувалу температуру у вагонах.

Про це залишила відгук незадоволена пасажирка на особистій сторінці в Facebook.

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За словами обуреної жінки, неприємна ситуація сталася в потязі "Дніпро-Трускавець" і температура повітря в купе була такою високою, що дитині стало погано.

Також у потягу надзвичайно смерділо, а жодної вентиляції не було.

"Як можна врубати опалення по зовнішній температурі? І головний подавач, (зі слів провідника) це машиніст!", – пише Яна Струніна.

Укрзалізниця у коментарях до допису попросила у жінки телефон, щоб надати зворотній зв’язок.

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"Дитині стало погано зранку. Бо температура в купе перевищувала всі норми! І я навіть не знайшла, де знайти місце із свіжим повітрям окрім перехода крізь вагону, але і там за ніч так накурили, як і в туалетах, що ліпше було залишитися там де був. Неможливо так перевозити людей по 18 годин! І ще брати за це гроші!", – написала пасажирка.

Також представники перевізника вибачились перед жінкою, а вона порадила краще слідкувати за умоваим, а не за документами пасажирів.

Раніше на сервіс "Укрзалізниці" поскаржилась ще одна пасажирка, якій довелось подорожувати без квитка, адже вона просто не змогла його придбати.

Також із 21 жовтня для подорожей залізничним транспортом потрібно мати негативний тест на коронавірус або довідку про проведене щеплення.

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Для цього "Укрзалізниця" створила пункти щеплень та тестувань для усіх охочих просто на вокзалах.

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