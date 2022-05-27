На черном рынке очередной всплеск – что происходит с долларом

Рассказываем, что происходит с американской валютой на черном рынке 27 мая

Доллар на черном рынке взял курс на повышение / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке снова двинулся в сторону роста, однако без резких скачков.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Средний курс продажи доллара в пятницу, 27 мая, составляет 36,6 грн/долл, а курс средний курс покупки – 36,3 грн/долл.

Курс на черном рынке снова растет / Фото: скриншот

Самый низкий курс продажи, который удалось найти среди объявлений составляет 36,4 грн/долл, а самый высокий – 37,1 грн/долл.

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Что происходит на валютном рынке?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что за 3 месяца боевых действий НБУ "напечатал" уже 120 млрд гривен (4,1 млрд долларов США). Источниками финансирования госбюджета стали "военные" ОВГЗ и международная помощь.

За последние 2 месяца в Украину поступило 13,8 млрд долларов. По данным Кабмина, ежемесячный дефицит госбюджета составляет около 5,0 млрд долларов США.

"По этой причине НБУ вынужден проводить эмиссию гривны. Если Украина перестанет получать международную помощь, то или Минфину придется проводить секвестр бюджета, или Нацбанку "печатать" больше денег"- констатировал эксперт.

В любом случае все это будет сопровождаться масштабной девальвацией украинской национальной валюты.

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Также Гойлов отметил, что НБУ сейчас прорабатывает различные варианты возобновления полноценной работы межбанка и возвращения к "плавающему" курсу гривны.

В долгосрочной перспективе от фиксированного курса гораздо больше вреда, чем пользы. Дальнейшие действия НБУ будут зависеть от того, как быстро наша страна получит обещанную помощь от G7, ЕС и США.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом в банках и рассказывали, чего ждать от курса украинцам в ближайшее время.