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На чорному ринку черговий сплеск – що відбувається з доларом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 14:52
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Розповідаємо, що відбувається з американською валютою на чорному ринку 27 травня
Долар на чорному ринку взяв курс на підвищення
Долар на чорному ринку взяв курс на підвищення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку знову рушив у бік зростання, проте без різких стрибків.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Середній курс продажу долара у п'ятницю, 27 травня, складає 36,6 грн/дол, а курс середній курс покупки – 36,3 грн/дол.

Курс на чорному ринку знову зростає
Курс на чорному ринку знову зростає / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який вдалося знайти серед оголошень складає 36,4 грн/дол, а найвищий – 37,1 грн/дол.

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Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні", що за 3 місяці бойових дій НБУ "надрукував" вже 120 млрд гривень (4,1 млрд. доларів США). Джерелами фінансування держбюджету стали "військові" ОВДП та міжнародна допомога.

За останні 2 місяці до України надійшло 13,8 млрд. доларів. За даними Кабміну, щомісячний дефіцит держбюджету становить близько 5,0 млрд. доларів США.

"З цієї причини НБУ змушений проводити емісію гривні. Якщо Україна перестане отримувати міжнародну допомогу, або Мінфіну доведеться проводити секвестр бюджету, або Нацбанку "друкувати" більше грошей," – констатував експерт.

У будь-якому випадку все це супроводжуватиметься масштабною девальвацією української національної валюти.

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Також Гойлов зазначив, що НБУ зараз опрацьовує різні варіанти відновлення повноцінної роботи міжбанку та повернення до "плаваючого" курсу гривні.

У довгостроковій перспективі від фіксованого курсу набагато більше шкоди, ніж користі. Подальші дії НБУ залежатимуть від того, як швидко наша країна отримає обіцяну допомогу від G7, ЄС та США.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом у банках і розповідали, чого чекати від курсу українцям найближчим часом.

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