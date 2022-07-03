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Курс доллара резко сменил курс: сколько стоит валюта на черном рынке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 июля, 11:03
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Рассказываем, сколько стоит американская валюта на черном рынке 3 июля
Сколько стоит доллар 3 июля
Сколько стоит доллар 3 июля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

3 июля доллар демонстрирует падение. Если в субботу, 2 июля, его стоимость фактически застыла по сравнению с пятницей, то теперь американская валюта снизилась в продаже на 5 коп. в день.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, стоимость американской валюты по состоянию на утро 3 июля в продаже составляет 35,51 грн (2 июля – 35,56 грн), в покупке доллар упал до уровня 35,40 грн (2 июля показатель был 35,46 грн).

Динамика курса доллара 3 июля
Динамика курса доллара 3 июля / Фото: скриншот

Что будет с долларом на следующей неделе?

Как рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак, на следующей неделе, с 4 по 10 июня, курс продажи американского доллара будет колебаться в рамках 35,4 – 36 гривен за доллар.

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Аналитик не ожидает резкого падения гривни свыше 40 долларов. Во-первых, банки не будут покупать валюту по такому курсу, поскольку сами устанавливают курс покупки и продажи в стране.

Во-вторых, пока внешнее финансирование страны сохраняется – дефолта не следует ждать. В-третьих, по сезонному фактору спрос на валюту в июле не растет", – подчеркивает Орищак.

Решение о плавающем курсе валюты не даст девальвационного толчка, как и отпечатанная гривня. Кроме низких доходов населения и исчерпывающих денежных запасов, у нас действуют ограничения на вывод денег за границу.

Раньше мы писали, какие схемы мошенничества с валютой придумали аферисты в Украине.

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Также мы рассказывали, что будет с долларом, если НБУ отпустит курс.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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