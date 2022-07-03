Курс долара різко змінив курс: скільки коштує валюта на чорному ринку

Розповідаємо, скільки коштує американська валюта на чорному ринку 3 липня

Скільки коштує долар 3 липня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

3 липня долар демонструє падіння. Якщо в суботу, 2 липня, його вартість фактично застигла в порівнянні з пʼятницею, то тепер американська валюта знизилася у продажі на 5 коп. за день.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, вартість американської валюти станом на ранок 3 липня у продажу становить 35,51 грн (2 липня — 35,56 грн), у купівлі долар впав до рівня 35,40 грн (2 липня показник був на рівні 35,46 грн).

Динаміка курсу долара 3 липня / Фото: скріншот

Що буде з доларом наступного тижня?

Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, наступного тижня, з 4 по 10 червня, курс продажу американського долара коливатиметься в рамках 35,4 – 36 гривень за долар.

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Аналітик не очікує різкого падіння гривні понад 40 за долар. По-перше, банки не купуватимуть валюту за таким курсом, оскільки самі встановлюють курс купівлі та продажу в країні.

По-друге, поки зовнішнє фінансування країни зберігається – дефолту не варто чекати. По-третє, за сезонним фактором попит на валюту у липні не зростає", – наголошує Орищак.

Рішення про плаваючий курс валюти не дасть девальваційного поштовху, як і надрукована гривня. Окрім низьких доходів населення та вичерпних грошових запасів у нас діють обмеження на виведення грошей за кордон.

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