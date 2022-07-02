Удивляет всех? Что происходит с курсом доллара на черном рынке

На выходных доллар приостановил свой рост. Удивляет, что валюта в продаже осталась на том же уровне, что и была за день до того, в покупке несколько снизилась.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".
Так, стоимость американской валюты по состоянию на утро 2 июля в продаже составляет 35,56 грн, как и 1 июля, в покупке доллар упал до уровня 35,46 грн (1 июля показатель был 35,48 грн).
Что будет с долларом, если НБУ отпустит курс
Как заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua, если НБУ отпустит курс, никто не знает, где он остановится.
По его словам, эта неопределенность и сдерживает процесс. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры, по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.
А экспорт, напротив, страдает, поскольку вынужден валюту продавать здесь по максимально низкому курсу.
"Поскольку Нацбанк не знает, какой будет курс, его нужно просто отпустить. Они готовы покупать по рыночному курсу, но никто больше к этому не готов", – считает Угляница.
Как рассказывал в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу в ближайшие пол года может добавиться еще 15 % девальвации. Осенью скачок курса к 40 грн/долл. Кущ считает это абсолютно реальным.
Раньше мы писали, какие схемы мошенничества с валютой придумали аферисты в Украине.