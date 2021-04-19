Запрет экспорта подсолнечного масла: собьет ли он цены на продукты в Украине

Несмотря на то, что Украина – № 1 в мире по экспорту подсолнечного масла, существенного удешевления этого продукта в нашей стране не будет. А запрет его экспорта ударит по аграриям и маслоперерабатывающим заводам.

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Об этом президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев рассказал "Українським новинам".

По его словам, цены на внутреннем рынке выросли, поскольку на мировом рынке растут цены на масличные культуры и на подсолнечное масло в частности, как и на другие сырьевые товары.

"Эксперты и инвестиционные банкиры говорят о том, что стартовал новый сырьевой суперцикл на мировом рынке – рост цен на сырьевые товары. Поэтому значительного снижения цен ожидать не стоит", – сказал он.

По словам Горбачева, стоимость подсолнечника на внутреннем рынке выросла с августа 2020 года по март 2021 года больше, чем в два раза. Этому способствовало невыполнение форвардных контрактов производителями подсолнечника, в результате переработчики вынуждены были покупать семена по значительно более высоким ценам на спотовом рынке.

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В то же время, по мнению Горбачева, ограничения экспорта подсолнечного масла может в краткосрочном периоде снизить цены, но разрушит рынок и цепочки поставок.

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"Ограничение экспорта создаст лишние запасы подсолнечного масла в Украине, остановятся производители масла, которые перестанут закупать подсолнечник у аграриев, цены на него упадут, а аграрии откажутся от его выращивания, напомню, что именно сейчас началась посевная кампания, и такого рода сигнал может необратимо уменьшить посевные площади под подсолнечником", – прокомментировал он.

Горбачев добавил, что в результате в сентябре 2021 можно будет наблюдать дефицит подсолнечника, незагруженность масличных заводов и еще более высокую цену на масло.

Кроме того, в УЗА считают, что остановка маслоперерабатывающих заводов после ограничения экспорта, кроме уменьшения поступлений в бюджет, приведет к сокращению рабочих мест, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению поступлений налогов в бюджет и росту безработицы.

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В ассоциации подчеркнули, что до нового урожая подсолнечника осталось около четырех месяцев, и такие недальновидные действия правительства не дадут желаемого эффекта, а только навредят масляной отрасли.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине взлетели цены на основные продукты – подсолнечное масло продают по 60 гривен, а яйца стали "золотыми".

Видео: Сегодня

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