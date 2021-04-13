Подсолнечное масло по 60 гривен и "золотые" яйца: в Украине взлетели цены на основные продукты

Покупателям приходится заменять привычную еду на более дешевую. Что будет с ценами дальше, рассказали эксперты

Подсолнечное масло по всему миру подорожало до максимума за 10 лет. Украина – главный производитель этого продукта, но рост цен не обошел и наши магазины. Литр масла продают уже по 60 гривен. Кроме того, подорожали яйца (почти вдвое за два месяца), мясо, молоко, мука и сахар. То есть все важнейшие продукты, сообщают новости "Сегодня".

Реклама

В магазинах покупатели жалуются, что от дорогих яиц приходится отказываться. А вместо подсолнечного масла люди берут свиной жир на рынке.

Причин подорожания несколько, говорят специалисты. Например, подсолнечное масло взлетело в цене из-за неурожая.

"Украина обеспечивает половину мирового экспорта масла. Таким образом, неурожай в Украине сам по себе спровоцировал рост цен", – объяснил экономист Борис Кушнирук.

Читайте также: Украинская экономика несет потери: в плюсе оказалась только одна из ключевых отраслей

Неурожай сказался и на стоимости других продуктов. Кроме того, повлиял коронакризис. Эти факторы характерны для всего мира. Но в Украине есть и свои собственные – например, повышение минимальной зарплаты и тарифов. Фермерам уже пришлось повысить расценки, но они все еще уверяют, что работают в убыток:

"Себестоимость производства огурцов выросла на 33% по сравнению с прошлым годом", – привел пример фермер Владимир Метельский.

Видео: Сегодня

Что будет с ценами дальше?

Реклама

На некоторые продукты цены расти уже не будут, считают эксперты. Так, яйца традиционно подешевеют после Пасхи, а стоимость овощей и фруктов упадет летом почти вдвое.

А вот ценники на масло, муку и мясо останутся на высоком уровне. Эта продукция может подешеветь только после того, как соберут новый урожай зерновых. Он, кстати, как ожидается, будет не рекордным, но хорошим – 75,1 млн тонн. Это на 14,6% выше показателей 2020 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама