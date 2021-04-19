Заборона експорту соняшникової олії: чи зіб'є вона ціни на продукти в Україні

Попри те, що Україна – № 1 в світі з експорту соняшникової олії, суттєвого здешевлення цього продукту в нашій країні не буде. А заборона її експорту вдарить по аграріях і олійних заводах.

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Про це президент Української зернової асоціації Микола Горбачов розповів "Українським новинам".

За його словами, ціни на внутрішньому ринку зросли, оскільки на світовому ринку ростуть ціни на олійні культури та на соняшникову олію зокрема, як і на інші сировинні товари.

"Експерти й інвестиційні банкіри кажеть про те, що стартував новий сировинний суперцикл на світовому ринку – зростання цін на сировинні товари. Тому значного зниження цін чекати не варто", – сказав він.

За словами Горбачова, вартість соняшника на внутрішньому ринку зросла з серпня 2020 року по березень 2021 року більш, аніж удвічі. Цьому сприяло невиконання форвардних контрактів виробниками соняшнику, в результаті переробники змушені були купувати насіння за значно вищими цінами на спотовому ринку.

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Водночас, на думку Горбачова, обмеження експорту соняшникової олії може в короткостроковому періоді знизити ціни, але зруйнує ринок і ланцюжки поставок.

"Обмеження експорту створить зайві запаси соняшникової олії в Україні, зупиняться виробники олії, які перестануть купувати соняшник у аграріїв, ціни на нього впадуть, а аграрії відмовляться від його вирощування, нагадаю, що саме зараз почалася посівна кампанія, і такого роду сигнал може необоротно зменшити посівні площі під соняшником", – прокоментував він.

Горбачов додав, що в результаті у вересні 2021 можна буде спостерігати дефіцит соняшнику, незавантаженість олійних заводів і ще вищу ціну на олію.

Окрім того, в УЗА вважають, що зупинка олієпереробних заводів після обмеження експорту, окрім зменшення надходжень до бюджету, призведе до скорочення робочих місць, а це, в свою чергу, призведе до зменшення надходжень податків до бюджету і зростання безробіття.

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В асоціації підкреслили, що до нового врожаю соняшнику залишилося близько чотирьох місяців, і такі недалекоглядні дії уряду не дадуть бажаного ефекту, а тільки нашкодять олійній галузі.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Україні злетіли ціни на основні продукти – соняшникову олію продають по 60 гривень, а яйця стали "золотими".

Відео: Сьогодні

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