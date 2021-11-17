Водители в Польше и Украине: кому и за что готовы платить от 62 тыс. грн в месяц

Как узнали "Сегодня", только 25% работодателей готовы платить от 62 тыс. грн в месяц, в то время как в Украине самый высокий оклад – от 45 тыс. грн

Не всем водителям в Украине готовы платить высокие зарплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Профессия водителя является одной из самых распространенных, поэтому на специалистов по управлению есть постоянный спрос. Заработная плата водителей зависит прежде всего от вида транспортного средства, а также места работы и типа перевозок.

Как рассказали "Сегодня" в кадровом портале grc.ua, все специализации водителей востребованы как в Украине, так и за границей.

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Что требуют от водителя:

водительские права соответствующей категории;

опыт вождения не менее 3 лет;

знание правил дорожного движения;

внимательность.

Преимуществом для специалиста будет наличие технического образования, что позволит быстро устранить неисправность в случае необходимости.

Какие навыки важны для работодателей в Украине

Обязательными требованиями для вакансии "Водитель-экспедитор" являются: опыт работы водителем, водителем-экспедитором; водительское удостоверение категорий С, С1. Требуется опыт работы: 1-3 года.

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Для вакансии "Персонального водителя" чаще всего требуется опыт работы 3-6 лет. К обязанностям относятся:

обеспечение комфортного сопровождения руководителя в течение рабочего дня;

своевременная подача автомобиля в назначенное место и время;

заблаговременное планирование оптимального маршрута движения с целью быстрого перемещения;

осуществление контроля за техническим состоянием ТС, уход за ТС, соблюдение его в чистоте;

исполнение административно-хозяйственных поручений руководителя.

Важными условиями также является обеспечение профессионального и безопасного вождения и соблюдения правил этикета и конфиденциальности.

Требования к кандидатам:

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опыт личным водителем от 5 лет с первыми лицами компаний;

опыт безаварийного вождения на автомобилях VIP класса;

опыт решения административно-хозяйственных вопросов;

готовность к командировкам;

ответственность, пунктуальность, аккуратность, дипломатичность, интеллигентность.

Какие требования к кандидатам в Польше?

Требования к претендентам в Польше немного отличаются. Европейским компаниям в основном необходимы водители категорий C+E, то есть дальнобойщики.

В обязанности таких водителей входит:

управление транспортным средством: MAN, SCANIA, VOLVO, IVECO; ответственность за сохранность груза;

безопасная транспортировка грузов из пункта в пункт;

перевозки полуприцепов штора или тентовых полуприцепов, полуприцепов с жестким кузовом, сменных кузовов/контейнеров, стандартных полуприцепов и мега прицепов.

К обязательным требованиям относятся:

наличие действующего водительского удостоверения категории C+E;

действующий биометрический паспорт с безвизовым режимом не менее одного месяца и минимум 3 месяца до истечения срока действия визы.

Трудоустройство происходит напрямую у работодателя по трудовому договору.

Место выполнения рейсов – Западная Европа и Польша. Первый контракт на испытательный срок заключается на 2 месяца с возможностью продления. За хорошую работу работодатели обещают бонусы. В пакет условий входит: отдых после каждой поездки 45 часов, бесплатное проживание в отелях Франции и Польши, от 2 до 4 недель перерыва между рабочими сроками. Работодатель предоставляет возможность получения визы.

Еще одна популярная категория в Польше – водитель городских автобусов (в крупных транспортных компаниях). Требуются водители с рабочей визой, правами категории D и опытом работы на автобусе более 6 лет.

Работодатели ищут водителей на полную занятость, обещают проживание в хостеле за счет компании и сменный график.

Какую зарплату предлагают водителям в Украине и Польше

50% работодателей предлагают водителям в Украине заработную плату от 15 000 грн. В то же время от 22 600 грн предлагают 30%. Предложений с оплатой от 30 200 грн – 10%, от 37 800 грн – 7%. Зарплату размером от 45 400 грн готовы платить только 3% работодателей.

Для водителей в Польше предлагаемая заработная плата составляет:

от 43 700 грн – 42% предложений о работе

от 57 500 грн – 33%;

от 62 100 грн – 25% вакансий на сайте.

Средняя предлагаемая заработная плата водителей в Украине составляет 21 200 грн, в то время как средняя предлагаемая заработная плата водителей в Польше составляет 52 900 грн.

К слову, как мы писали ранее, украинцам все чаще предлагают работу в Польше, оклад зависит как от должности, так и опыта работы. Однако украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на зароботки в Германию.