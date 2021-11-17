Водії у Польщі та Україні: кому та за що готові платити від 62 тис. грн на місяць

Професія водія є однією з найпоширеніших, тому на фахівців з управління є постійний попит. Заробітня плата водіїв залежить насамперед від виду транспортного засобу, а також місця роботи та типу перевезень.
Як розповіли "Сьогодні" у кадровому порталі grc.ua, всі спеціалізації водіїв потрібні як в Україні, так і за кордоном.
Що вимагають від водія:
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- права водія відповідної категорії;
- досвід керування не менше 3 років;
- знання правил дорожнього руху;
- уважність.
Перевагою для фахівця буде наявність технічної освіти, що дозволить швидко усунути несправність у разі потреби.
Які навички важливі для роботодавців в Україні
Обов'язковими вимогами до вакансії "Водій-експедитор" є: досвід роботи водієм, водієм-експедитором; посвідчення водія категорій С, С1. Потрібний досвід роботи: 1-3 роки.
Для вакансії "Персонального водія" найчастіше потрібен досвід роботи 3-6 років. До обов'язків належать:
- забезпечення комфортного супроводу керівника протягом робочого дня;
- своєчасна подача автомобіля у призначене місце та час;
- завчасне планування оптимального маршруту руху із метою швидкого переміщення;
- здійснення контролю за технічним станом ТЗ, догляд за ТЗ, дотримання його в чистоті;
- виконання адміністративно-господарських доручень керівника.
Важливими умовами також є забезпечення професійного та безпечного водіння та дотримання правил етикету та конфіденційності.
Вимоги до кандидатів:
- досвід особистим водієм від 5 років із першими особами компаній;
- досвід безаварійного керування на автомобілях VIP класу;
- досвід вирішення адміністративно-господарських питань;
- готовність до відряджень;
- відповідальність, пунктуальність, акуратність, дипломатичність, інтелігентність.
Які вимоги до кандидатів у Польщі?
Вимоги до претендентів у Польщі дещо відрізняються. Європейським компаніям переважно необхідні водії категорій C+E, тобто далекобійники.
До обов'язків таких водіїв входить:
- керування транспортним засобом: MAN, SCANIA, VOLVO, IVECO; відповідальність за збереження вантажу;
- безпечне транспортування вантажів із пункту до пункту;
- перевезення напівпричепів штора або напівпричепів тентів, напівпричепів з жорстким кузовом, змінних кузовів/контейнерів, стандартних напівпричепів і мега причепів.
До обов'язкових вимог належать:
- наявність чинного посвідчення водія категорії C+E;
- діючий біометричний паспорт з безвізовим режимом не менше одного місяця та щонайменше 3 місяці до закінчення терміну дії візи.
Працевлаштування відбувається безпосередньо у роботодавця за трудовим договором.
Місце виконання рейсів – Західна Європа та Польща. Перший контракт на випробувальний строк укладається на 2 місяці з можливістю продовження. За добру роботу роботодавці обіцяють бонуси. До пакету умов входить: відпочинок після кожної поїздки 45 годин, безкоштовне проживання у готелях Франції та Польщі, від 2 до 4 тижнів перерви між робочими термінами. Роботодавець надає можливість отримання візи.
Ще одна популярна категорія у Польщі – водій міських автобусів (у великих транспортних компаніях). Потрібні водії з робочою візою, правами категорії D та досвідом роботи на автобусі понад 6 років.
Роботодавці шукають водіїв на повну зайнятість, обіцяють проживання у хостелі за рахунок компанії та змінний графік.
Яку зарплату пропонують водіям в Україні та Польщі
50% роботодавців пропонують водіям в Україні заробітну плату від 15 000 грн. Водночас від 22 600 грн пропонують 30%. Пропозицій із оплатою від 30 200 грн – 10%, від 37 800 грн – 7%. Зарплату розміром від 45 400 грн готові платити лише 3% роботодавців.
Для водіїв у Польщі пропонована заробітна плата становить:
- від 43 700 грн – 42% пропозицій про роботу
- від 57 500 грн – 33%;
- від 62 100 грн. – 25% вакансій на сайті.
Середня пропонована заробітна плата водіїв в Україні становить 21 200 грн, водночас як середня запропонована заробітна плата водіїв у Польщі становить 52 900 грн .
До речі, як ми писали раніше, українцям все частіше пропонують роботу у Польщі, оклад залежить як з посади, і досвіду роботи. Однак українські заробітчани, які допомагали скоротити дефіцит робочої сили в Польщі, дедалі частіше їдуть на заробітки до Німеччини.