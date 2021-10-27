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В "Дії" появились однодозные COVID-сертификаты. Как получить документ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 16:19
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Сертификаты с 1 дозой вакцины можно получить без биометрических документов
СOVID-сертификат можно распечатать или сохранить на телефоне
СOVID-сертификат можно распечатать или сохранить на телефоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы с 27 октября могут в "Дії" получить СOVID-сертификат даже с одной дозой вакцины от коронавируса.

Про это сообщает пресс-служба.

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Как получить COVID-сертификат с первой дозой

Сертификат с одной дозой вакцины можно получить без биометрических документов – нужна только электронная подпись. Документ можно распечатать или сохранить на телефоне.

Для получения сертификата вакцинации необходимо:

  • авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП);
  • нажать "Получить сертификат СOVID" на главной странице или в разделе "Услуги";
  • подписать согласие на обработку персональных данных КЭПом;
  • когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, вам поступит сообщение об этом по электронной почте.

Какие правила ввели в Украине?

В Украине ужесточились карантинные ограничения. С 21 октября водители, экипаж и пассажиры общественного транспорта должны иметь один из следующих документов:

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  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка об излечении от накове, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Ранее мы писали, что приложением "Дія" пользуются шесть миллионов украинцев, сервисом еМалятко – 86% родителей, а 60% бизнеса в Украине открывается онлайн. Кроме того, почти 400 тысяч украинцев сгенерировали свою защищенную подпись в "Дія.Підпис" за четыре месяца, заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что национальный почтовый оператор "Укрпочта" перешел на прием электронных паспортов в "Дії". Ранее компания принимала электронные документы только для выдачи отправок и денежных переводов.

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